Khởi công đường kết nối cầu Tứ Liên với cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 16/1, Ủy ban Nhân dân xã Đông Anh (Hà Nội) tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cầu Tứ Liên (từ nút giao cầu Tứ Liên với đường Trường Sa) đến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Dự án thuộc nhóm A, do Ủy ban Nhân dân xã Đông Anh làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2027.

Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa khu vực phía Bắc Thủ đô.

Tuyến đường có chiều dài hơn 5,6 km, quy mô mặt cắt ngang rộng 60 m, đi qua địa bàn các xã Đông Anh và Thụy Lâm.

Công trình bao gồm hệ thống ba nút giao, cùng nhiều hạng mục cầu lớn, quan trọng như cầu vượt đường Vành đai 3, cầu vượt đường sắt, cầu vượt sông Ngũ Huyện Khê và hạng mục mở rộng cầu Lộc Hà.

Mục tiêu của dự án nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường khả năng kết nối liên vùng.

Đặc biệt, tuyến đường sẽ trở thành mắt xích giao thông chiến lược, liên thông đường Trường Sa, cầu Tứ Liên với đường Vành đai 3 và cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, tạo điều kiện kết nối thuận lợi với tuyến đường dẫn ra sân bay Gia Bình trong tương lai.

Trong bối cảnh quá trình đô thị hóa khu vực phía Bắc sông Hồng còn gặp nhiều khó khăn do hạn chế về hạ tầng giao thông kết nối với trung tâm Hà Nội và các khu vực lân cận, việc đầu tư đồng bộ các dự án giao thông trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trước đó, Hà Nội đã đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng xây dựng cầu Tứ Liên vượt sông Hồng và hệ thống đường dẫn hai đầu cầu. Sau hơn 7 tháng thi công, dự án đã hình thành những hạng mục đầu tiên và dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Cùng với cầu Tứ Liên, việc khởi công tuyến đường kết nối cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên không chỉ đáp ứng nguyện vọng của nhân dân địa phương mà còn là công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đảng, góp phần hiện thực hóa quy hoạch phát triển giao thông của Thủ đô Hà Nội./.

Hà Nội khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên bắc qua sông Hồng Công trình cầu Tứ Liên với thiết kế kiến trúc dây văng hai mặt phẳng dây, sau khi hoàn thành vào năm 2027 sẽ là một trong những công trình cầu biểu tượng của thành phố Hà Nội.