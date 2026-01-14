Xã hội

Thanh Hóa: Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 làm 4 người tử vong

Cú va chạm liên hoàn giữa xe khách và 2 xe đầu kéo trên tuyến cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 (đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa) đã khiến 4 người tử vong, 6 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 đoạn qua tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: TTXVN phát)
Rạng sáng 14/1, trên tuyến cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 (đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và 2 xe đầu kéo khiến 10 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 40 phút ngày 14/1, tại Km 334+300 (xã Đồng Tiến), xe đầu kéo biển kiểm soát 36C-111.XX va chạm với xe khách 15 chỗ biển kiểm soát 38C-229.XX đang chở 11 người.

Xe khách sau đó tiếp tục va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 35A-463.XX.

Cú va chạm liên hoàn đã khiến 4 người tử vong, 6 người bị thương. Tại hiện trường, 3 phương tiện hư hỏng nặng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

