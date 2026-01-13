Vietnam Airlines vào top 25 hãng bay truyền thống an toàn nhất thế giới

Vietnam Airlines trở thành đại diện Việt Nam duy nhất được AirlineRatings xếp vào Top 25 hãng hàng không truyền thống an toàn nhất thế giới năm 2026, đứng thứ 19 toàn cầu và tăng 3 bậc so với năm 2025.

Bảng xếp hạng được xây dựng trên cơ sở theo dõi và đánh giá 320 hãng hàng không, phản ánh mức độ đáp ứng các chuẩn mực an toàn ở quy mô quốc tế, thể hiện sự cải thiện bền bỉ qua các năm của Hãng hàng không Quốc gia.

AirlineRatings là tổ chức uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đánh giá an toàn và chất lượng hàng không, được các hãng và cơ quan quản lý trên toàn cầu tham chiếu. Trong Top 25 năm 2026, Vietnam Airlines sánh vai cùng nhiều hãng hàng không hàng đầu thế giới như Emirates, Etihad, Singapore Airlines, All Nippon Airways…

Phần lớn các tiêu chí đánh giá khắt khe của AirlineRatings được duy trì nhất quán qua nhiều năm, bao gồm tỷ lệ sự cố trên tổng số lượng chuyến bay, độ tuổi đội bay, các sự cố nghiêm trọng, công tác huấn luyện phi công và các cuộc đánh giá an toàn. Năm nay, AirlineRatings chú trọng hơn vào công tác phòng ngừa nhiễu động do đây vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây ra thương tích trên chuyến bay.

Vietnam Airlines hiện đang sử dụng các phần mềm hiển thị, dự báo và đánh giá thời tiết tân tiến để đánh giá đồng thời nhiều yếu tố khí tượng kết hợp với đặc thù địa hình, từ đó đưa ra phương án khai thác cũng như cảnh báo sớm tới tới phi công nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng của nhiễu động trong khi bay đối với an toàn hành khách.

Bà Sharon Petersen, Tổng giám đốc AirlineRatings cho biết Vietnam Airlines tiếp tục cải thiện thứ hạng với xếp hạng 19 trong danh sách các hãng hàng không an toàn nhất thế giới năm 2026 của chúng tôi. Điều này phản ánh những tiến bộ rõ rệt và liên tục trên nhiều phương diện như chất lượng đội bay, hệ thống an toàn, kết quả đánh giá của ngành, tỷ lệ sự cố ở mức rất thấp và tính ổn định trong khai thác, thay vì chỉ đến từ một yếu tố đơn lẻ.

“Bên cạnh đó, công tác giám sát an toàn hàng không của Việt Nam cũng không ngừng được củng cố, thể hiện qua các đợt đánh giá của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), mang lại lợi ích không chỉ cho các hãng hàng không Việt Nam mà còn cho các hãng hàng không thực hiện các chuyến bay đến và đi từ Việt Nam,” bà Sharon Petersen đánh giá.

Vietnam Airlines đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực và hoàn thiện quy trình vận hành theo chuẩn quốc tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khẳng định xây dựng và phát triển văn hóa an toàn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành hàng không, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho rằng Vietnam Airlines thường xuyên tổ chức các cuộc họp đánh giá rủi ro, đồng thời đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực và hoàn thiện quy trình vận hành theo chuẩn quốc tế.

“Việc Vietnam Airlines duy trì vị trí trong Top 25 hãng hàng không truyền thống an toàn nhất thế giới năm 2026 chứng tỏ năng lực vươn tầm quốc tế của hàng không Việt Nam. Với nền tảng an toàn, chất lượng và quản trị chuẩn toàn cầu, Vietnam Airlines không ngừng kết nối Việt Nam với thế giới, khẳng định hình ảnh đất nước an toàn, tin cậy và hội nhập," ông Tuấn nhấn mạnh.

Vietnam Airlines là đơn vị hàng không đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng chỉ an toàn khai thác IOSA của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) và liên tục duy trì chứng chỉ này từ năm 2006. Hệ thống quản lý an toàn được hãng xây dựng từ năm 2007 đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao nhất của quốc tế và được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn làm điểm mẫu để các đơn vị hàng không nội địa khác xây dựng, hoàn thiện tài liệu an toàn.

Năm 2023, IATA lựa chọn Vietnam Airlines đăng cai Hội nghị An toàn và Khai thác thế giới, cho thấy tầm ảnh hưởng, vị thế của Hãng hàng không Quốc gia cũng như ngành hàng không Việt Nam đối với thị trường hàng không toàn cầu./.

Hành khách của Vietnam Airlines chính thức được sử dụng Internet trên máy bay Dịch vụ Internet trên máy bay sẽ mang đến trải nghiệm phong phú hơn cho hành khách, tạo nền tảng để Vietnam Airlines hiện thực hóa mục tiêu trở thành hãng hàng không quốc tế 5 sao trước năm 2030.