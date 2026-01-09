Vượt khó thi công trong giá rét, đưa dự án nâng cấp Quốc lộ 32 về đích trước Tết

Những ngày này, nền nhiệt giảm sâu dưới 10 độ C nhưng không khí lao động của các công nhân trên công trường sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 32 đoạn qua xã Than Uyên và Mường Than (Lai Châu) khẩn trương trong giai đoạn “nước rút,” phấn đấu về đích trước Tết Nguyên đán.

Ghi nhận của phóng viên tại công trường cho thấy dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các mũi thi công vẫn được tổ chức khoa học, bám sát phương án bảo đảm giao thông.

Dây chuyền thảm bêtông nhựa vận hành liên tục; phía sau là các tổ lu lèn, hoàn thiện, kiểm tra cao độ, độ chặt... tất cả diễn ra khẩn trương nhưng thận trọng, nhằm bảo đảm chất lượng mặt đường khi đưa vào khai thác.

Dự án sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 32 với tổng giá trị xây lắp gần 49,6 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án và Bảo trì kết cấu giao thông (Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu) làm chủ đầu tư.

Công tác khảo sát, thiết kế do Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đông Á đảm nhiệm; tư vấn giám sát là Công ty cổ phần Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long; hạng mục thi công được giao cho liên danh Lai Châu-Tuyền Phương-Đức Tiến.

Công nhân thi công sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 32 đoạn qua xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Dự án gồm hai hạng mục chính là sửa chữa, bổ sung rãnh thoát nước, hệ thống an toàn giao thông đoạn Km332-Km341 và sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, các công trình trên tuyến đoạn Km342+050-Km351+500, Quốc lộ 32. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối tỉnh Lai Châu với các xã của tỉnh Lào Cai và Sơn La.

Ở tuyến đầu của công trường, những công nhân trực tiếp thi công cảm nhận rõ nhất sự khắc nghiệt của thời tiết. Anh Đồng Văn An (dân tộc Mông) chia sẻ: "Trời lạnh lắm, sáng sớm có hôm nhiệt độ chỉ khoảng 8-9 độ C, tay chân cứng lại. Nhưng từ Tết Dương lịch, anh em xác định ở lại công trường, cố gắng làm cho xong để bà con đi lại thuận tiện trước Tết."

Anh Trương Văn Chung, kỹ sư giám sát của Công ty cổ phần Tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long, cho biết trong điều kiện nhiệt độ xuống thấp, công tác kiểm soát kỹ thuật được siết chặt hơn bình thường.

Bêtông nhựa rất nhạy cảm với thời tiết lạnh nên đơn vị yêu cầu nhà thầu kiểm soát nghiêm ngặt nhiệt độ hỗn hợp tại trạm trộn, thời gian vận chuyển, rải thảm và lu lèn. Nếu không đạt yêu cầu, đơn vị kiên quyết không cho thi công, dù tiến độ đang rất gấp.

Theo anh Trương Văn Chung, để bù lại những khoảng thời gian không thể thi công do sương mù và rét đậm, các nhà thầu được yêu cầu tổ chức thi công theo phương án hai mũi liên tục, tăng ca, tăng kíp trong những khung giờ thời tiết thuận lợi.

Công nhân thi công sửa chữa, nâng cấp Quốc lộ 32 đoạn qua xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Hiện dây chuyền thảm bêtông nhựa đang triển khai tại làn số 10, chiều dài hơn 2,5km, mỗi ngày phấn đấu hoàn thành khoảng 700m trước khi chuyển sang thảm làn bên phải.

Theo quan sát của phóng viên, trên công trường được đơn vị thi công huy động khoảng 7 xe lu, 3 máy xúc, 4 ôtô tải cùng nhiều xe vận chuyển bê tông nhựa.

Mỗi ngày tổ chức từ 5-6 mũi thảm với hơn 30 công nhân làm việc liên tục. Tất cả công nhân đều được quán triệt tinh thần vừa tăng tốc, vừa bảo đảm an toàn lao động và chất lượng công trình.

Ông Vũ Trung Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án và Bảo trì kết cấu giao thông (Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu), cho biết dự án sửa chữa Quốc lộ 32 có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống kinh tế-xã hội của địa phương, nhất là trong dịp cuối năm khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

Mặc dù thời hạn hoàn thành dự án được gia hạn đến cuối tháng 3/2026, nhưng Ban xác định mục tiêu cao nhất là cơ bản hoàn thành các hạng mục chính trước Tết Nguyên đán.

Do đó, Ban cử cán bộ thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, thiết bị; đồng thời yêu cầu tư vấn giám sát kiểm soát chặt chẽ chất lượng, không vì chạy theo tiến độ mà bỏ qua yêu cầu kỹ thuật.

Dự kiến đến ngày 25/1, các hạng mục chính của dự án sẽ cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện để người dân lưu thông an toàn trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo ông Vũ Trung Tuấn, trong quá trình thi công, một số khó khăn về thời tiết, mặt bằng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã phát sinh.

Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên, nhiều vướng mắc đã được tháo gỡ kịp thời, tạo điều kiện để công trình triển khai thông suốt trong giai đoạn cao điểm.

Các đơn vị thi công tăng tốc để kịp hoàn thành tuyến đường trước Tết nguyên đán. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Trên những đoạn đường đã hoàn thiện, lớp bêtông nhựa mới phẳng phiu, hệ thống rãnh thoát nước và an toàn giao thông dần hiện rõ.

Người dân lưu thông qua khu vực công trường dù còn phải đi chậm, song đều bày tỏ sự chia sẻ và kỳ vọng tuyến đường sớm hoàn thành.

Là chủ hộ kinh doanh có nhà sát Quốc lộ 32 đoạn qua xã Than Uyên, bà Lò Thị Hồng vui mừng chia sẻ: "Sắp có đường mới để đi nên bà con mừng lắm. Việc buôn bán của người dân cũng thuận lợi. Gia đình tôi đang sửa chữa lại khu vực trước nhà để đồng bộ với con đường, giúp việc buôn bán thuận lợi hơn."

Giữa cái rét dưới 10 độ C của vùng cao Lai Châu, từng mét đường mới không chỉ là sản phẩm của máy móc, vật liệu, mà còn là mồ hôi, công sức và trách nhiệm của những công nhân, kỹ sư, cán bộ quản lý đang ngày đêm bám trụ trên công trường.

Khi Tết Nguyên đán đã cận kề, Quốc lộ 32 cũng đang khoác lên mình diện mạo mới, an toàn hơn, thông suốt hơn, mang theo kỳ vọng về những chuyến đi bình yên cho người dân nơi miền núi phía Bắc./.

