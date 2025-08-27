Lào Cai: Hơn 20 điểm sạt lở tại Quốc lộ 32 gây tắc đường lên Mù Cang Chải

Sáng 27/8, thông tin từ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tú Lệ Đinh Khánh Tùng, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 5, từ rạng sáng 26/8 đến đêm 27/8, trên địa bàn xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai có rất to kèm theo dông lốc gây sạt lở nghiêm trọng tuyến đường Quốc lộ 32 với 20 điểm sạt lở (đoạn qua thôn Tà Chơ, đèo Khau Phạ) làm ách tắc giao thông từ Nghĩa Lộ đi Mù Cang Chải, Than Uyên (Lai Châu).

Cùng đó, mưa to kéo dài gây hư hỏng 3 ngôi nhà của người dân do sạt taluy và sạt lở bờ suối.

Toàn xã có 48 hộ gia đình được di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi ở an toàn. Khu vực nhà nghỉ Sam Hotel trên đèo Khau Phạ tại thôn Tà Chơ, xã Tú Lệ bị sạt lở taluy dương và lũ ống tràn qua cuốn trôi 4 bể đang nuôi cá tầm, cá hồi.

Đặc biệt, xã Tú Lệ có hai thôn Lìm Mông và Tà Dông hiện đang bị cô lập tạm thời do nước lũ các khe suối đổ về. Xã đã chỉ huy các lực lượng, phương tiện tại chỗ sơ tán nhân dân đến nơi an toàn.

Ngoài ra, về nông nghiệp xã Tú Lệ có trên 50ha lúa đang giai đoạn chín sáp bị thiệt hại do ngập úng, lũ cuốn trôi.

Về cơ sở hạ tầng, xã bị đổ 1 cột điện 35kV do bị nước lũ xói vào móng cột, làm mất điện diện rộng trên toàn địa bàn xã. Mạng viễn thông Viettel bị mất sóng, đường truyền Internet không đảm bảo; một số tuyến đường giao thông nội thôn bị sạt taluy dương, đứt gẫy một số đoạn.

Tuyến Quốc lộ 32 với 20 điểm sạt lở làm ách tắc giao thông từ Nghĩa Lộ đi Mù Cang Chải. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, xã Tú Lệ chỉ đạo lực lượng công an, quân sự xã, huy động nhân lực tại các thôn kiểm tra và hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân di dời người và tài sản.

Tại các điểm ngầm tràn, cầu xung yếu, lực lượng quân sự, công an xã đã cắm biển, căng dây cảnh báo, canh gác không trong người dân qua lại; các lực lượng tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến thời tiết và có giải pháp kịp thời cảnh báo và phòng chống thiên tai kịp thời, hiệu quả.

Đồng thời, các lực lượng tiếp tục duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến tận các thôn để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh; sẵn sàng các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra; các thôn tiếp tục rà soát các hộ có nguy cơ cao để tổ chức di dời đến nơi an toàn và thống kê thiệt hại về nhà cửa, hoa màu./.

