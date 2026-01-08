Quảng Trị: Va chạm giữa xe máy và ôtô khách, 3 thanh thiếu niên bị thương nặng

Ngày 8/1, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quảng Trạch (Quảng Trị) đã xảy ra vụ va chạm giữa xe máy chở 3 người với ôtô khách đang quay đầu.

Cú va chạm mạnh khiến cả ba nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng tiên lượng xấu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 8/1, tại km 613+700 Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thôn Tú Loan (xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị) ba em V. H. A. D (sinh năm 2009), Đ. A.D (sinh năm 2010) và V. N. H (sinh năm 2007) cùng trú tại xã Quảng Trạch, đi xe máy lưu thông theo hướng Bắc-Nam. Khi đến vị trí trên, xe máy va chạm với ôtô khách biển kiểm soát 73B-010.xx đang quay đầu xe.

Cú va chạm mạnh khiến 3 em ngã văng xuống đường, bị chấn thương nặng, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Trong số đó, hai em được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị, một em có tình trạng nặng hơn được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Cuba-Đồng Hới để điều trị chuyên sâu.

Theo báo cáo nhanh từ bệnh viện, các nạn nhân đều bị đa chấn thương, trong đó có trường hợp tiên lượng xấu. Các bác sỹ đang tích cực theo dõi, can thiệp kịp thời.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông và công an địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn./.

