Hàng không đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong dịp Tết Dương lịch

Trong giai đoạn Tết Dương lịch năm 2026 (từ ngày 31/12/2025 đến ngày 4/1/2026), sản lượng chuyến bay, hành khách đều có sự tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường đạt 1,33 triệu khách và 16.360 tấn hàng hóa, tương ứng tăng 22,16% về hành khách và tăng 6,04% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vận chuyển nội địa đạt 522.008 khách, tăng 22,9%; vận chuyển quốc tế đạt 804.700 khách, tăng 21,69% về hành khách.

Tổng sản lượng khai thác tại các cảng hàng không đạt 11.404 lượt cất, hạ cánh (tương ứng tăng 19,83%) và 1,85 triệu khách (tương ứng tăng 22,37% về hành khách). Trong đó, nội địa đạt 6.632 lượt cất, hạ cánh (tăng 22,11%) và 1,04 triệu khách (tăng 22,9%); quốc tế đạt 4.772 lượt cất, hạ cánh (tăng 16,79%) và 804.700 khách (tăng 21,69%).

Đặc biệt, sản lượng khai thác tại 3 cảng hàng không quốc tế trọng điểm gồm: Tân Sơn Nhất đạt 3.860 lượt cất, hạ cánh (tương ứng tăng 15,6%) và 664.610 khách (tăng 20,97%); Nội Bài đạt 3.226 lượt cất, hạ cánh (tăng 25,92%) và 521.730 khách (tăng 30,48%); Đà Nẵng đạt 1.466 lượt cất, hạ cánh (tăng 28,71%) và 251.240 khách (tăng 33,1% so với cùng kỳ năm trước).

Các hãng hàng không Việt Nam trong dịp Tết Dương lịch cũng vận chuyển đạt 831.380 khách (tương ứng tăng 22,13% về hành khách so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nội địa đạt 522.080 khách (tăng 22,9%); quốc tế đạt 309.300 khách (tăng 20,85%).

Đánh giá chung về công tác vận tải hàng không, công tác phục vụ hành khách, công tác an toàn an ninh hàng không trong giai đoạn nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết các đơn vị trong ngành hàng không đều thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác ứng trực, duy trì kiểm tra, giám sát an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ hàng không; bảo đảm hoạt động khai thác được diễn ra liên tục, thông suốt.

“Các vấn đề phát sinh tại các cảng hàng không sân bay được các đơn vị chức năng xử lý theo đúng thẩm quyền; không phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến an ninh, an toàn khai thác; vấn đề phục vụ hành khách các chuyến bay chậm, gián đoạn, hủy chuyến được thực hiện theo đúng quy định,” ông Dũng khẳng định.

Theo ông Dũng, về tổng thể, hoạt động vận tải hàng không trong giai đoạn này đã đạt mức tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước trên cả 3 chỉ tiêu chính (số chuyến bay khai thác, sản lượng vận chuyển hành khách và sản lượng vận chuyển hàng hoá), cơ bản đã đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách.

“Kết quả đạt được là minh chứng cụ thể cho những nỗ lực, cố gắng của ngành hàng không trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời đây cũng là động lực để các đơn vị trong ngành tiếp tục phấn đấu hoàn thành những mục tiêu tăng trưởng cao hơn của toàn ngành hàng không trong năm nay,” Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh./.

