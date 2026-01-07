Nhiều chính sách của Đảng và Nhà nước chăm lo người dân đón Tết đầm ấm, an vui

Tết đến, xuân về, không chỉ là thời gian để các gia đình đoàn tụ, mà còn là dịp để xã hội thể hiện lòng yêu thương, sẻ chia đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế.

Để mọi người dân, mọi nhà đều có thể đón Tết đầm ấm, an vui, ngay từ sớm, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đảng, Nhà nước chăm lo Tết cho người có công và đối tượng yếu thế

Chăm lo Tết các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn là một trong những chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước quan tâm và thực hiện xuyên suốt trong nhiều năm qua.



Ngày 22/12/2025, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026. Ngày 28/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.



Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2814/QĐ-TTg bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương năm 2025 cho các địa phương để thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Theo đó, ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho các địa phương tổng kinh phí hơn 2.513 tỷ đồng để thực hiện việc tặng quà, với mức 400.000 đồng/người, yêu cầu hoàn thành việc trao quà chậm nhất trong ngày 31/12/2025.

Song song với đó, Chính phủ đã trình Chủ tịch nước quyết định tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho hơn 1,6 triệu người có công với cách mạng, với tổng kinh phí trên 500 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước năm 2026. Hai mức quà 600.000 đồng và 300.000 đồng tiếp tục được áp dụng, phù hợp với từng nhóm đối tượng.



Trao hàng trăm suất quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo xã Tam Hợp, huyện Tương Dương (Nghệ An). (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Cụ thể, mức quà 600.000 đồng dành tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người có công đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng và thân nhân của hai liệt sỹ trở lên.



Mức quà 300.000 đồng dành cho các đối tượng người có công còn lại, đại diện thân nhân liệt sỹ, người thờ cúng liệt sỹ (trong trường hợp liệt sỹ không còn thân nhân). Việc tổ chức tặng quà được yêu cầu thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, thể hiện sâu sắc truyền thống “uống nước nhớ nguồn,” “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy vai trò trung tâm tập hợp, điều phối nguồn lực chăm lo Tết

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 96/KH-MTTW-BTT về việc phối hợp thăm, tặng quà người nghèo, công nhân lao động và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo kế hoạch, tổng số quà Tết dự kiến trao tặng là gần 30.000 suất, được bố trí từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương và các nguồn vận động hợp pháp khác.



Trong đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ 10.200 suất quà phục vụ các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đi thăm, chúc Tết tại 34 tỉnh, thành phố, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 300.000 đồng. Đồng thời, bố trí quà cho các đoàn công tác của lãnh đạo Mặt trận và dự phòng để kịp thời hỗ trợ các địa phương theo yêu cầu thực tiễn.



Phát huy vai trò là tổ chức thành viên nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026 trên phạm vi toàn quốc, phấn đấu hỗ trợ khoảng 1,5 triệu phần quà Tết, mỗi phần quà trị giá tối thiểu 500.000 đồng, với tổng nguồn lực vận động dự kiến đạt ít nhất 750 tỷ đồng.

Đối tượng thụ hưởng là người nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh trong năm 2025.



Điểm mới nổi bật của phong trào năm nay là việc tổ chức Tuần lễ “Tết Nhân ái” tại cấp xã, diễn ra đồng loạt từ ngày 2/2 đến 9/2/2026, với nhiều hoạt động thiết thực như Chợ Tết Nhân ái, gói bánh chưng, trò chơi dân gian, tạo không gian gắn kết cộng đồng, đưa các hoạt động chăm lo Tết đến gần hơn với người dân ngay từ cơ sở. Thông qua phong trào, tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia vì cộng đồng tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ, tạo nên sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.



Cùng với đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-TLĐ từ tháng 10/2025, tổ chức đồng bộ các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động trên cả nước với chủ đề “Tết Sum vầy-Xuân ơn Đảng.”



Trong đó, ở cấp Tổng Liên đoàn, có hoạt động trọng tâm là tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp với mức chi dự kiến 1.300.000 đồng/người, trong đó gồm: 1.000.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng quà hiện vật.

Đồng thời, tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” trực tiếp và trực tuyến; tổ chức chuyến xe, chuyến tàu đưa, đón người lao động về quê đón Tết, nhất là công nhân làm việc xa quê, nhiều năm chưa có điều kiện sum họp gia đình.



Công đoàn các cấp cũng linh hoạt triển khai các hình thức hỗ trợ phù hợp với từng địa bàn, khu công nghiệp, khu chế xuất như: tổ chức các chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026,” cung cấp những “gian hàng 0 đồng,” gian hàng giảm giá, ưu đãi; miễn phí khám chữa bệnh, tư vấn pháp luật; tổ chức các hoạt động trao quà, thăm hỏi của các cấp lãnh đạo Trung ương, địa phương… bảo đảm mỗi đoàn viên, người lao động đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau.



Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên, công tác chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 được triển khai theo hướng bao trùm, thống nhất, góp phần bảo đảm để người nghèo, người yếu thế, công nhân lao động và các nhóm dễ bị tổn thương đều được đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Các địa phương tích cực triển khai hoạt động chăm lo Tết cho người dân

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, nhiều địa phương trên cả nước đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực ngân sách và đẩy mạnh xã hội hóa để chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động và các nhóm yếu thế, bảo đảm công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực.



Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành phố Hà Nội dự kiến tặng 1.165.878 suất quà với tổng kinh phí là 574,4 tỷ đồng tới các đối tượng chính sách. Các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn thành phố phối hợp rà soát, lập danh sách, tổ chức thăm hỏi, tặng quà bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót.



Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2026, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến dành hơn 2.300 tỷ đồng để chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người yếu thế và người lao động khó khăn.

Thành phố hiện đang quản lý khoảng 385.000 hồ sơ người có công, trong đó có hơn 45.200 lượt người đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Các chính sách chăm lo Tết được triển khai đồng bộ, bảo đảm mức sống của người có công bằng hoặc cao hơn mức bình quân tại nơi cư trú.



Nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước cũng chủ động cân đối ngân sách địa phương, kết hợp vận động các nguồn lực xã hội để tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh trong năm 2025.

Công tác chăm lo Tết được triển khai sớm, đồng bộ, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, góp phần bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, mang theo kỳ vọng về một mùa Xuân ấm áp, nghĩa tình.

Từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, vai trò kết nối của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến sự vào cuộc trách nhiệm của chính quyền các địa phương, những chăm lo thiết thực đã góp phần để Tết không chỉ hiện diện trong mỗi mái nhà mà còn lan tỏa các giá trị nhân văn bền vững, tạo thêm niềm tin và động lực để đất nước bước vào một năm mới an khang, thịnh vượng./.

