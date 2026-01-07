Công bố quyết định của Ban Bí thư về nhân sự Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Ngày 7/1, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định nhân sự và quyết định chuẩn y nhân sự giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao quyết định cho các nhân sự.

Theo Quyết định số 2619-QĐNS/TW ngày 30/12/2025 của Ban Bí thư, ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Quyết định số 2643-QĐNS/TW ngày 5/1/2026, Ban Bí thư chuẩn y ông Nguyễn Ngọc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Đại diện phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Nguyễn Tuấn Anh bày tỏ xúc động và vinh dự khi được Ban Bí thư tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Trên cương vị và môi trường công tác mới, ông sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương.

Ông Nguyễn Tuấn Anh khẳng định sẽ không ngừng trau dồi kinh nghiệm, bám sát thực tiễn cơ sở để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Tuấn Anh sinh ngày 25/8/1983; quê quán xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi; dân tộc Kinh; trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Tài chính-Ngân hàng, Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân Tài chính-Ngân hàng; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông từng đảm nhận nhiều vị trí, chức vụ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Từ tháng 1/2019 đến tháng 3/2020, ông Nguyễn Tuấn Anh công tác tại Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng; Bí thư Chi bộ Vụ Công nghiệp; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Công nghiệp.

Tháng 10/2021, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Công nghiệp. Ngày 19/2/2024, ông được Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai.

Lãnh đạo Tỉnh Lai Châu tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Bí thư Tỉnh ủy. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Ông Nguyễn Ngọc Vinh, sinh ngày 19/1/1979; quê quán xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng; dân tộc Kinh; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Đại học ngành Quản trị kinh doanh, Luật Kinh tế, ngôn ngữ Anh; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được Ban Bí thư chuẩn y làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, ông Nguyễn Ngọc Vinh từng kinh qua các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu; Bí thư Huyện ủy Phong Thổ cũ; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu./.

