Trao quyết định bổ nhiệm hai Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao

Sáng 7/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đối với các Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy.

Dự Lễ trao quyết định có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Quảng - Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Lê Khánh Hải - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các đơn vị của Tòa án nhân dân Tối cao.

Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước chúc mừng hai Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao được bổ nhiệm và khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, nhân dân và ngành Tòa án; đồng thời, là niềm vinh dự lớn lao, cũng như trách nhiệm hết sức to lớn đối với hai đồng chí.

Chủ tịch nước khẳng định hai Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao được bổ nhiệm đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, hệ thống, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tư pháp.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị công tác mới, Chủ tịch nước đề nghị hai đồng chí tuân thủ nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc và quy định của Hiến pháp và pháp luật, cùng tập thể lãnh đạo Tòa án Nhân dân Tối cao, lãnh đạo ngành Tòa án thực hiện mục tiêu cao nhất, đó là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; thực hiện thắng lợi mục tiêu "xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân."

Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lê Tiến phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước lưu ý hai đồng chí cần không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh, trách nhiệm, tận tụy, gương mẫu, nâng cao năng lực công tác, cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo Tòa án Nhân dân Tối cao, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao giữ vững, phát huy các thành tựu và truyền thống vẻ vang của ngành Tòa án Nhân dân đã đạt được trong 80 năm qua.

Cùng với đó, không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần kiến tạo và thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.

Hai đồng chí vừa được bổ nhiệm cần tiếp tục nỗ lực, đoàn kết và thống nhất cao cùng tập thể lãnh đạo Tòa án Nhân dân Tối cao tập trung lãnh đạo ngành Tòa án làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng ngành, tinh gọn tổ chức bộ máy đảm bảo hoạt động thực sự hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với mô hình Tòa án 3 cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ Thẩm phán vững mạnh, chuyên nghiệp, liêm chính để làm cơ sở, nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của Tòa án các cấp.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lê Tiến khẳng định đây là vinh dự to lớn, nhưng cũng là trọng trách lớn lao mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; đặc biệt, trong bối cảnh ngành Tòa án đang tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng với yêu cầu rất cao về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; về đổi mới, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật; đẩy mạnh công cuộc cải cách tư pháp; xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Tiến hứa tuyệt đối trung thành, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng; không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và học tập nâng cao trình độ; luôn nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cùng các đồng chí trong tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Tòa án Nhân dân Tối cao lãnh đạo xây dựng ngành Tòa án trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới./.

