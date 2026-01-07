Đồng Nai chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản công sau sắp xếp

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 95 xã, phường rà soát, chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản công tại các cơ quan, đơn vị.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát toàn diện thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý; kịp thời hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục đề xuất phương án khai thác tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định.

Đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện khai thác tài sản công, sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nhưng chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thì đề nghị chấm dứt việc khai hai thác tài sản công, sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Đối với các cơ quan, đơn vị đang khai thác tài sản công, sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nhưng chưa được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chấm dứt việc khai thác, sử dụng tài sản công vào các mục đích nêu trên. Đồng thời, các đơn vị phải nộp toàn bộ số tiền thu được từ việc khai thác, sử dụng tài sản công vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương phối hợp rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai đối với tài sản được tiếp nhận sau sáp nhập, hợp nhất, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương cần rà soát toàn bộ tài sản công được bàn giao, tiếp nhận sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; kiên quyết không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, bỏ hoang, không sử dụng tài sản công, bảo đảm việc quản lý, sử dụng đúng quy định pháp luật.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Các đơn vị, địa phương đã ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quy chế quản lý sử dụng tài sản công đã ban hành tại đơn vị, bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 4, Điều 113 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ và Điều 5 Thông tư số 120/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ Tài chính.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, kiểm kê hiện trạng tài sản công, làm cơ sở ban hành danh mục máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động chung tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định./.

