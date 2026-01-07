Thủ tướng: Vượt gió ngược, tạo nền tảng, bứt phá bước vào kỷ nguyên mới

Nhân dịp Năm Mới 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trả lời phỏng vấn TTXVN về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và nhiệm vụ năm 2026 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

TTXVN trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.

- Kính thưa Thủ tướng Chính phủ, trong nhiệm kỳ 5 năm qua và năm 2025, tình hình trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, song dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chúng ta đã vượt qua "những cơn gió ngược," đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực, vị thế đất nước. Xin Thủ tướng chia sẻ về những thành quả nổi bật đã đạt được?

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tình hình thế giới diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ, vượt dự báo, đặc biệt là đại dịch COVID-19 và hậu quả nặng nề kéo dài, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột, bất ổn chính trị ở nhiều nơi, các yếu tố an ninh phi truyền thống, thiên tai, biến đổi khí hậu ảnh hưởng ngày càng nặng nề.

Xu hướng tăng trưởng giảm, lạm phát cao, nợ công của đa số các nước vượt ngưỡng an toàn. Ở trong nước, chúng ta chịu “tác động kép” từ những yếu tố tác động tiêu cực từ bên ngoài, vừa phải xử lý những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm; nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả,” với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi,” tạo đột phá về thể chế, cơ chế, chính sách mang tính “xoay chuyển tình thế,” “chuyển đổi trạng thái.”

Chúng ta đã nhanh chóng thích ứng, khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19, “đi sau về trước,” là một trong 5 nước có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất thế giới, tỷ lệ tử vong 0,37% so với tổng số ca nhiễm, thấp hơn nhiều trung bình thế giới là 1%, làm cơ sở cho việc sớm chuyển đổi trạng thái từ “zero COVID” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt với COVID,” xây dựng chương trình phục hồi thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo đột phá phát triển trên các lĩnh vực.

Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; gìn giữ môi trường hoà bình, ổn định và điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là một điểm nhấn nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành của năm 2025.

Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng, phối hợp, tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành 10 nghị quyết mang tính đột phá trong các lĩnh vực then chốt (trong đó đã ban hành 07 nghị quyết và chuẩn bị ban hành 03 nghị quyết)[1], đồng thời trình ban hành các Nghị quyết của Quốc hội để thể chế hóa các Nghị quyết này. Xây dựng, trình Quốc hội thông qua số lượng luật, pháp lệnh, nghị quyết và ban hành số nghị định nhiều nhất trong một nhiệm kỳ từ trước đến nay[2]. Đồng thời, tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Biên chế khối hành chính nhà nước giảm 145 nghìn người; chi thường xuyên giảm 39 nghìn tỷ đồng/năm.

Đến nay, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản đi vào nền nếp; chuyển trạng thái từ quản lý hành chính sang phục vụ Nhân dân và kiến tạo phát triển. Đẩy mạnh rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp[3].

Trong bối cảnh rất khó khăn, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, tình hình kinh tế-xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực với xu hướng tháng sau tốt hơn tháng trước, năm sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ này tốt hơn nhiệm kỳ trước trên hầu hết các lĩnh vực; đạt và vượt toàn bộ 15 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025[4], góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của cả nhiệm kỳ 2021-2025.

Trong đó, một số kết quả nổi bật là: Tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao của khu vực, thế giới[5], đặc biệt trong khi chúng ta giữ vững được ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát 3,31%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; bội chi ngân sách Nhà nước, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia thấp hơn nhiều giới hạn quy định[6]. Thu ngân sách Nhà nước đạt kỷ lục, đến ngày 31/12/2025 đạt khoảng 2,65 triệu tỷ đồng, vượt dự toán tới 34,7% và tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2024[7].

Tổng vốn FDI năm 2025 thu hút đạt 38,4 tỷ USD, vốn thực hiện đạt 27,62 tỷ USD, nhiều nhất từ khi có vốn FDI, đưa tổng số vốn FDI thu hút trong cả nhiệm kỳ đạt hơn 184 tỷ USD, thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới. Quy mô thương mại quốc tế đạt kỷ lục hơn 930 tỷ USD năm 2025 (trong đó xuất khẩu nông sản lần đầu vượt 70 tỷ USD), thuộc nhóm 15 quốc gia dẫn đầu thế giới. Quy mô GDP đạt hơn 514 tỷ USD. GDP bình quân đầu người đạt hơn 5.000 USD, gấp hơn 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao.

Năm 2025 có 297.500 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, cao gấp 1,3 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường; lũy kế đến nay cả nước có trên 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng trên 20% so với năm 2020, khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, đúng tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.

Là một nước đang phát triển, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, với độ mở cao, quy mô còn khiêm tốn, nhưng những kết quả đạt được đã khẳng định khả năng chống chịu của nền kinh tế nước ta trước các cú sốc bên ngoài.

Không chỉ về số lượng, chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 47% (vượt mục tiêu là 45%); chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 của Việt Nam xếp hạng 44/139 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; tỷ trọng các khu vực công nghiệp và xây dựng và khu vực dịch vụ trong GDP tăng từ 78,6% năm 2020 lên 80,4% năm 2025; khu vực nông nghiệp giảm từ 12,7% xuống còn 11,6%. Nhiều dự án tồn đọng, yếu kém kéo dài được xử lý quyết liệt, góp phần chống lãng phí, giải phóng nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng[8].

Hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược có bước phát triển mang tính đột phá; nhiều công trình hạ tầng giao thông, năng lượng, logistics, dịch vụ, y tế, giáo dục, hạ tầng số, hạ tầng đô thị quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại được tập trung xây dựng, hoàn thành, có tính kết nối, lan tỏa cao, tạo không gian phát triển mới, làm tăng giá trị gia tăng của đất, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư, tạo nền tảng vững chắc đưa Việt Nam trở thành trung tâm kết nối của khu vực và toàn cầu.

Nhiệm kỳ 2021-2025, tổng số vốn đầu tư công đạt khoảng 3,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 55% so với nhiệm kỳ trước, được bố trí tập trung, khắc phục dàn trải, manh mún; với tổng số dự án sử dụng ngân sách trung ương giảm từ khoảng 11.000 xuống còn khoảng 4.600 dự án (giảm gần 60%).

Đến hết năm 2025, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác khoảng 3.345 km đường bộ cao tốc (nếu tính cả đường dẫn, nút giao là 3.803 km, vượt 803 km so với mục tiêu) và hơn 1.711 km đường bộ ven biển, vượt mục tiêu Đại hội XIII đề ra.

Đặc biệt, năm 2025 ghi dấu ấn 3 đợt tổng khởi công, khánh thành, với 564 công trình hạ tầng quan trọng, quy mô lớn, tổng vốn đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó khoảng gần 75% là vốn tư nhân, thể hiện rõ hiệu quả huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai quyết liệt, đạt kết quả bước đầu quan trọng. Triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, trong vòng 1 năm, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành 10 dự án Luật quy định trực tiếp về Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, 19 Nghị định hướng dẫn Luật được ban hành.

Việt Nam vươn lên thứ 2 ASEAN về đầu tư AI, thứ 6/40 quốc gia về Chỉ số AI và thứ 44/139 về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Ba trụ cột “Chính phủ số - Xã hội số - Công dân số” hình thành rõ nét trên nền tảng hạ tầng số hiện đại. Mạng 5G đạt vùng phủ sóng trên 90% dân số, Trung tâm Dữ liệu quốc gia đi vào vận hành, đưa Việt Nam vào nhóm 5 quốc gia đầu tiên làm chủ trọn vẹn hệ sinh thái 5G.

Hạ tầng kết nối cũng ghi dấu mốc chiến lược với tuyến cáp quang đất liền quốc tế dài 3.900 km qua 5 nước ASEAN, do Việt Nam làm chủ, giúp giảm phụ thuộc cáp biển, tăng ổn định mạng lưới và bảo đảm an ninh dữ liệu quốc gia.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, an sinh được đảm bảo, đời sống Nhân dân được cải thiện. Giai đoạn 2021-2025, đã chi trên 1,1 triệu tỷ đồng cho an sinh xã hội (chiếm khoảng 17% tổng chi ngân sách Nhà nước).

Thu nhập bình quân người lao động tăng từ 5,5 triệu đồng/tháng năm 2020 lên 8,4 triệu đồng/tháng năm 2025. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 4,4% năm 2021 xuống 1,3% năm 2025.

Hoàn thành cơ bản mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn 5 năm 4 tháng, với trên 334 nghìn căn nhà. Trong năm 2025, cả nước đã hoàn thành trên 102,6 nghìn căn nhà ở xã hội, đạt 102% kế hoạch năm; Quỹ Nhà ở quốc gia được thành lập.

Hỗ trợ khoảng 8,8 nghìn tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 và trên 42,1 nghìn tấn gạo cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai[9].

Xây dựng đồng loạt 100 trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới, hoàn thành trước ngày khai giảng năm học mới 2026-2027. Theo Liên hợp quốc, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam năm 2025 xếp thứ 46, tăng 37 bậc so với năm 2020.

Tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư cho quốc phòng, an ninh lớn nhất từ trước đến nay; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân; tình hình tội phạm được kiềm chế, kéo giảm rõ rệt, với mức giảm 24,23% so với năm 2024.

Đối ngoại và hội nhập quốc tế là một điểm sáng; trong đó đã nâng cấp, nâng tầm quan hệ với 17 quốc gia, đưa tổng số nước có khuôn khổ quan hệ từ Đối tác toàn diện trở lên là 42 nước, trong đó có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với tất cả 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; uy tín, vị thế đất nước tiếp tục được nâng lên.

- Năm 2025 tiếp tục chứng kiến những đổi mới mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo hướng thực chất, hiệu quả, sát cơ sở, gần dân và vì dân, xây dựng một Chính phủ kiến tạo, hành động và nhân văn. Xin Thủ tướng chia sẻ những mong muốn, tâm huyết về vấn đề này?

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và Quy chế làm việc; với phương châm hành động “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá,” Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, từng thành viên Chính phủ phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực; phát huy vai trò, trí tuệ tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân; với phương châm “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè quốc tế giúp đỡ, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi”; bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; xác định người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực và là động lực chủ yếu của sự phát triển.

Với tư duy “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn,” “coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng thời điểm”; với tinh thần làm việc “không quản ngày đêm,” “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ,” Chính phủ, các thành viên Chính phủ đã nỗ lực hết sức mình, đổi mới cách nghĩ, cách làm, cách thức tổ chức thực hiện; luôn chủ động, linh hoạt, sáng tạo và có đối sách, giải pháp phù hợp, xử lý kịp thời những vấn đề quan trọng phát sinh, đột xuất, những nhiệm vụ lớn, cấp bách với phương châm “đã đi là đến, đã bàn là thông, đã quyết là làm, đã làm là phải có kết quả, cân đong, đo đếm, lượng hóa được.”

Năm 2025 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay, một trong những điểm sáng nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương là tập trung nắm bắt tình hình, bám sát thực tiễn, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát trực tuyến đến các địa phương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên tổ chức linh hoạt trực tiếp, trực tuyến các cuộc làm việc, trao đổi, đối thoại để đưa ra giải pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Lãnh đạo Chính phủ đã thực hiện 239 chuyến công tác tới các địa phương, trực tiếp xuống địa bàn, công trường, dự án để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở, với phương châm “ở đâu dân cần, dân khó, ở đó có Chính phủ.” đặc biệt là những thời điểm người dân gặp khó khăn, thiên tai, bão lũ như tại 26 tỉnh miền Bắc năm 2024 và các tỉnh Nam Trung Bộ trong tháng 10-11 năm 2025 vừa qua.

Có thể khẳng định rằng, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2025 đã tiếp nối và phát huy truyền thống 80 năm Chính phủ qua các nhiệm kỳ, luôn nỗ lực hết sức mình, hành động quyết liệt, sát thực tiễn, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác với tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, đúng như đúc kết của Tổng Bí thư Tô Lâm trong dịp kỷ niệm 80 năm Chính phủ vừa qua: “bản lĩnh - kỷ cương - đoàn kết - liêm chính - hành động - sáng tạo - hiệu quả - vì dân.”

- Mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đã được thể hiện rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, cũng như các dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Để thực hiện thành công những mục tiêu, định hướng chiến lược này, Chính phủ sẽ tập trung vào những nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào, kính thưa Thủ tướng?

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Năm 2026 là năm đầu của nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2026-2030, hướng tới thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Để đạt được mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, phát triển đất nước nhanh và bền vững theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hoá, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trong đó, một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là:

Một là, tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật đảm bảo minh bạch, đồng bộ, công bằng, trọng tâm là pháp luật về đầu tư, kinh doanh để giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển, biến thể chế từ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” thành lợi thế cạnh tranh quốc gia. Nâng cao hiệu quả các loại thị trường; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh.

Hai là, tiếp tục tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới; đặc biệt nêu cao tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Ba là, tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng nhưng phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả và các chính sách vĩ mô khác; thúc đẩy và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, phát triển các động lực tăng trưởng mới. Phát triển mạnh thị trường trong nước; kích cầu tiêu dùng nội địa; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Bốn là, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Xây dựng Chương trình phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp mới nổi. Tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế, các khu thương mại tự do tại một số địa phương.

Năm là, bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, trọng điểm; tập trung nguồn lực đầu tư các nhiệm vụ, dự án có tính chất đột phá về phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, tập trung triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, hoàn thành việc khảo sát, thiết kế các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, phát triển hạ tầng năng lượng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển năng lượng hạt nhân; đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế trọng điểm quốc gia mang tầm khu vực, quốc tế...

Sáu là, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế, nhất là các ngành mũi nhọn về khoa học công nghệ, các lĩnh vực ưu tiên, mới nổi, tập trung vào 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược. Tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các cấp học.

Bẩy là, chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Tổ chức thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, giảm nghèo... Đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí. Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và tăng năng suất lao động xã hội.

Tám là, nâng cao năng lực quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Tập trung giải quyết tình trạng, ùn tắc giao thông, ô nhiễm nguồn nước, không khí, nhất là tại các đô thị lớn.

Chín là, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, hiệu quả, toàn diện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; thúc đẩy ngoại giao kinh tế, trọng tâm là ngoại giao công nghệ.

Mười là, thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, nhất là truyền thông chính sách, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên nhân dân vùng ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ xã Hòa Thịnh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

- Nhân dịp đầu năm mới 2026, xin Thủ tướng có lời chia sẻ tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước?

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Những kết quả quan trọng, toàn diện đạt được năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025 là thành quả của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng rất lớn của Nhân dân cả nước và cộng đồng doanh nghiệp, sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, tôi trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự đồng hành, chia sẻ, chủ động vào cuộc của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự tin tưởng, ủng hộ, tham gia tích cực của đồng bào, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài; sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế; đặc biệt là sự nỗ lực hết sức mình, hành động quyết liệt, trách nhiệm cao của các bộ, ngành, địa phương.

Bước sang năm mới 2026, bắt đầu giai đoạn phát triển mới của đất nước, cùng cả nước với ý chí, niềm tin và khát vọng vươn lên, tập thể Chính phủ và từng thành viên Chính phủ sẽ tiếp tục tiên phong gương mẫu, nỗ lực phấn đấu hết sức mình, đem hết năng lực, trí tuệ và trách nhiệm để thực hiện tốt các chức trách, nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

- Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính!

[1] Các Nghị quyết đã ban hành (các Nghị quyết 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72 của Bộ Chính trị) về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế; xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân; an ninh năng lượng quốc gia; giáo dục và đào tạo; y tế; đang chuẩn bị ban hành các Nghị quyết về phát triển văn hoá, kinh tế nhà nước và khu vực FDI. [2] Năm 2025 trình Quốc hội thông qua 99 dự án Luật, Nghị quyết, ban hành 377 Nghị định, nhiều nhất từ trước đến nay và 06 Nghị quyết để xử lý khó khăn, vướng mắc trong các quy định của pháp luật. Trong nhiệm kỳ này, Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng, trình Quốc hội thông qua trên 178 luật, pháp lệnh, nghị quyết; ban hành theo thẩm quyền 936 nghị định. [3] Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ theo thẩm quyền đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa dự kiến 3.085/4.888 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (đạt 63,1%); cắt giảm 2.371/6.974 điều kiện kinh doanh thuộc ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện (đạt 33,9%); thời gian giải quyết thủ tục hành chính dự kiến cắt giảm là 29.308 ngày/89.721 ngày (đạt 32,7%) và cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính khoảng 48,6/120 nghìn tỷ đồng/năm (đạt 40,5%). [4] Tính chung cả nhiệm kỳ, chúng ta đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu, xấp xỉ đạt 02/26 chỉ tiêu, chưa đạt 02/26 chỉ tiêu, trong đó vượt toàn bộ chỉ tiêu về xã hội, an sinh xã hội; các năm 2024 - 2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội. [5] Tính chung cả nhiệm kỳ: năm 2021 do tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, tăng trưởng GDP chỉ đạt 2,55%; trong 4 năm 2022-2025 tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,13%/năm (vượt mục tiêu 6,5–7% đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIII). [6] Nợ công giảm từ 44,3% GDP năm 2020 xuống còn khoảng 35–36% GDP năm 2025, tạo dư địa tài khóa cho chỉ đạo điều hành thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội. [7] Tính chung cả nhiệm kỳ 2021–2025, thu ngân sách ước đạt khoảng 9,6 triệu tỷ đồng, gấp 1,36 lần nhiệm kỳ trước; trong khi vẫn miễn, giảm, gia hạn thuế, phí khoảng 1,1 triệu tỷ đồng, đồng thời tiết kiệm chi khoảng 1,57 triệu tỷ đồng. [8] Đã tập trung rà soát, phân loại, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho khoảng gần 3.000 dự án tồn đọng với tổng vốn hàng triệu tỷ đồng. [9] Đồng thời, tập trung triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc sửa chữa và xây dựng hơn 41 nghìn căn nhà ở bị hư hỏng nặng, bị mất trong đợt bão lũ vừa qua (trong đó có 1.597 căn nhà phải xây dựng lại hoàn toàn)./.