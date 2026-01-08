Bứt phá mạnh mẽ, tạo động lực dẫn dắt tăng trưởng năm 2026

Sáng 8/1, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Đồng thời, tham luận làm rõ những kết quả đóng góp của địa phương, góp phần minh họa cho bức tranh kinh tế-xã hội tươi sáng của đất nước trong năm qua.

Tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết thành phố đã tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu, tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp theo mô hình mới.

Điểm đáng ghi nhận là tăng trưởng GDP bình quân của thành phố đạt 8,16%, cao hơn nhiều so với bình quân chung của những năm trước đó. Quy mô của nền kinh tế đạt khoảng 64 tỷ USD.

Năm 2025 cũng là năm thu hút đầu tư nước ngoài của Hà Nội có mức tăng đột biến với tốc độ tăng cao hơn 70% so với năm 2024, đạt khoảng 4,4 tỷ USD. Hà Nội đang xây dựng các kịch bản để lựa chọn các dự án đầu tư có giá trị hàm lượng công nghệ cao. 2025 cũng là năm đầu tiên Hà Nội thu ngân sách đạt trên 700.000 tỷ đồng, tăng 138% so với dự toán và cao nhất trong nhiều năm gần đây.

Giải ngân vốn đầu tư công vốn là điểm nghẽn của Hà Nội thì năm nay, với sự quyết liệt, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, tỷ lệ giải ngân đã đạt trên 100% kế hoạch Thủ tướng giao.

Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng-một điểm nghẽn lớn trong số điểm nghẽn - đã được tập trung cao độ trong giai đoạn cuối năm với những giải pháp đồng bộ, tăng cường sự trao đổi, phân cấp cho cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, các dự án ách tắc trong nhiều năm đã được tháo gỡ, nhận được sự đồng thuận rất cao trong cộng đồng như Vành đai 1, Vành đai 2.5, Vành đai 4… Những kết quả đạt được trong năm 2025 đã khẳng định sự quyết tâm, cách làm mới mang lại hiệu quả thực chất của thành phố Hà Nội.

Máy móc thiết bị của các nhà thầu thi công dự án đường Vành đai 1 ở Hà Nội. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Bước sang năm 2026-năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định cam kết hành động quyết liệt, chủ động ngay từ ngày đầu, tháng đầu, đúng theo tinh thần của Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhắn nhủ: "Hà Nội đã nói là làm-làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng."

Những khâu đột phá được Hà Nội đặt ra cho năm 2026 là đột phá thể chế và tổ chức bộ máy. Thành phố sẽ triển khai hiệu quả các nghị quyết, các khung pháp lý mà Trung ương đã tạo điều kiện cho Hà Nội như Nghị quyết 258/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô, tạo động lực tăng trưởng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Hà Nội tập trung xây dựng các phương hướng, định hướng, nhất là quy hoạch mới theo định hướng lâu dài lên tới 100 năm; xây dựng nghị quyết thay thế Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và xây dựng dự thảo Luật Thủ đô mới, tạo cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý vững chắc hơn nữa.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào 5 điểm nghẽn mà Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ ra trong Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, như ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, giải quyết các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ tháo gỡ nút thắt về giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện hoàn thiện các kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, phát triển đô thị thực chất và hiệu quả," ông Vũ Đại Thắng cho hay.

Bứt phá thể chế, hạ tầng và bộ máy

Cho rằng năm 2025 là năm “thử lửa” của Thành phố Hồ Chí Minh, khi vừa hợp nhất, vừa thực hiện những nhiệm vụ chiến lược để tăng tốc phát triển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Được chia sẻ, với sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đồng thuận, đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, thành phố đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

GRDP cả năm tăng 8,03%. GRDP bình quân đầu người đạt 8.755 USD. Môi trường đầu tư được cải thiện, qua đó, thành lập mới 60.000 doanh nghiệp, thu hút trên 8,2 tỷ USD FDI, tăng trên 21% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt 802 nghìn tỷ đồng, tăng trên 20% so với dự toán Trung ương giao.

Ngay sau khi hai Nghị quyết 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế và Nghị quyết 260/2025/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023/QH15 về cơ chế đặc thù cho thành phố được thông qua, Thành phố đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện ngay. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập được triển khai nghiêm túc, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước vận hành ổn định, thông suốt.

Năm 2026 có ý nghĩa tạo đà, tạo lực cho cả giai đoạn 2026-2030, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết địa phương này xác định khối lượng công việc rất lớn, không được phép chủ quan, chậm trễ.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Chính phủ, thành phố đã đề ra mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 trên 10%, xác định chủ đề của năm là hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, khơi thông thể chế, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Để thực hiện được mục tiêu trên, thành phố tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, cụ thể hóa triển khai các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với kế hoạch phát triển 5 năm mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cùng với đó, khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực, đổi mới mô hình quản trị đô thị và triển khai hiệu quả các nghị quyết đặc thù dành cho thành phố, tạo môi trường đủ hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng chính quyền kiến tạo-liêm chính-hành động-phục vụ, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh đột phá về cơ sở hạ tầng, hoàn thiện quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh mới; tập trung xử lý hiệu quả các điểm nghẽn về ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đề nghị Trung ương, Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục có những quyết sách mạnh mẽ hơn nữa để tháo gỡ những vướng mắc của các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn tới. Tiếp tục thể chế mạnh mẽ hơn nữa việc phân cấp, phân quyền.

“Với truyền thống năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Thành phố Hồ Chí Minh cam kết hành động quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa để đóng góp xứng đáng vào tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững của đất nước," ông Được khẳng định.

Liên quan đến kiến nghị của Thành phố Hồ Chí Minh về tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết sau Tết, Chính phủ sẽ cử các đoàn công tác đến các địa phương để kiểm tra việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án./.

