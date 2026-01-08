Kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam qua lăng kính giới nghiên cứu Campuchia

Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 8/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam.”

Chương trình có sự tham dự của các diễn giả là các nhà nghiên cứu có uy tín hàng đầu của Campuchia nhằm trao đổi về các thành tựu của đất nước và nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thời gian qua, cũng như đánh giá về đường hướng phát triển đất nước trong thời gian tới theo tinh thần chủ trương của Đại hội Đảng lần thứ XIV, đặc biệt là về mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia (CPP).

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh Đại hội lần thứ XIV của Đảng là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước Việt Nam, có ý nghĩa bước ngoặt, quyết định đối với tương lai phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tiến sỹ Nguyễn Minh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, phát biểu bế mạc tọa đàm. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp và khó dự báo, đất nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức rất lớn, và có nhiều vấn đề mới đặt ra cần phải giải quyết.

Đại hội Đảng lần này được kỳ vọng sẽ đưa ra những quyết sách mạnh mẽ nhằm đưa đất nước Việt Nam tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.

Trên tinh thần đó, Đại hội XIV không chỉ tổng kết chặng đường phát triển 5 năm qua, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới, mà còn định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21.

Với tầm nhìn, hiểu biết sâu rộng về quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại của các nước trong khu vực và quốc tế, cũng như nghiên cứu chuyên sâu và đặc biệt quan tâm thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia, chương trình tọa đàm là dịp để lắng nghe góc nhìn sâu sắc của các diễn giả uy tín đến từ các viện nghiên cứu lớn của Campuchia.

Tiến sỹ Kin Phea, Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC), trình bày tham luận tại tọa đàm. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Tại tọa đàm, Tiến sỹ Kin Phea - Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC) - đã trình bày tham luận chuyên đề “Xây dựng Đảng trong kỷ nguyên mới: Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản trị của Đảng Cộng sản Việt Nam;” Thạc sỹ Thong Mengdavid - nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chính sách công, Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP) - trình bày tham luận chuyên đề “Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia trong thời gian qua và hướng hợp tác sau Đại hội;” Thạc sỹ Him Raksmey - Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia - trình bày chuyên đề “Đánh giá chính sách đối ngoại của Việt Nam sau Đại hội và tác động đến quan hệ Việt Nam-Campuchia” và Tiến sỹ Sam Seun - nhà nghiên cứu chính sách thuộc RAC - mang đến chuyên đề “Đánh giá triển vọng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia sau Đại hội.”

Dưới lăng kính của các nhà phân tích, nhà nghiên cứu chuyên sâu về quan hệ quốc tế của Campuchia - đất nước anh em, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với nhân dân Việt Nam, các diễn giả đều đánh giá Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện quan trọng, định hình phương hướng, chiến lược phát triển của Việt Nam giai đoạn 5 năm tới, đánh giá một số nét mới, nổi bật của kỳ Đại hội lần này, đặc biệt là tư duy “đổi mới, đột phá, sáng tạo” và các mục tiêu dài hạn chính cần đạt được.

Các diễn giả nêu bật vai trò quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước Việt Nam cũng như giúp đỡ các nước láng giềng, trong đó có Campuchia, trong công cuộc giải phóng, xây dựng, phát triển đất nước.

Quan hệ hợp tác giữa hai nước được nhấn mạnh cùng với đề xuất một số biện pháp để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, đưa quan hệ phát triển lên tầm cao mới.

Tiến sỹ Seun Sam, nhà nghiên cứu chính sách thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC), trình bày tham luận tại tọa đàm. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Đặc biệt, chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam giai đoạn sau Đại hội XIV được Tiến sỹ Sam Seun phân tích sâu, kỹ càng cả về tình hình, bối cảnh, tác động đến triển vọng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia, cùng với những khuyến nghị hết sức tâm huyết để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong hợp tác kinh tế giữa hai nước trong thời gian tới.

Trên cơ sở nội dung các tham luận được trình bày tại tọa đàm, nhiều đại biểu tham dự sự kiện đã tham gia thảo luận sôi nổi, tích cực đặt câu hỏi, trao đổi về những nội dung có ý nghĩa của buổi tọa đàm.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao các bài tham luận và các ý kiến chia sẻ tại tọa đàm, qua đó thể hiện sự quan tâm hướng tới Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng những quyết sách chiến lược sẽ được đưa ra thảo luận, quyết định tại Đại hội, làm kim chỉ nam để triển khai tổ chức thực hiện thành công những khát vọng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Tham dự tọa đàm, ông Uch Leang - Chủ tịch Hội Cựu sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam (CAVA), nhà phân tích tại RAC - bày tỏ quan tâm đến nội dung mà các diễn giả đề cập tới liên quan đến quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai đảng cầm quyền tại Việt Nam và Campuchia, cũng như hoạt động cải cách của Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu phát triển đề ra. Ông cho rằng đây là một chủ đề tốt, có thể chia sẻ cho người dân ở Campuchia và Việt Nam cùng tìm hiểu về quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Trao đổi với phóng viên TTXVN về Đại hội XIV sắp tới ở Việt Nam, học giả Uch Leang quan tâm tới vấn đề phát triển kinh tế với sự ủng hộ, thúc đẩy của lĩnh vực chính trị.

Học giả người Campuchia cho rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam đã đề ra chính sách rất rõ ràng, thúc đẩy kinh tế đất nước tiến triển từng bước và tăng trưởng nhanh so với các quốc gia khác trong khu vực.

Trước những dự báo về đà tăng trưởng kinh tế tích cực của Việt Nam, Chủ tịch CAVA hy vọng rằng sau Đại hội XIV của Đảng, mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước láng giềng Việt Nam và Campuchia sẽ càng tốt đẹp hơn nữa, hợp tác giữa hai bên cũng sẽ gắn kết chặt chẽ hơn nhằm duy trì ổn định, an ninh, cũng như đẩy mạnh hoạt động đầu tư, trao đổi hàng hóa, giao lưu nhân dân... để mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển, thân tình.

Trong khuôn khổ chương trình tọa đàm, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cũng đã trưng bày triển lãm ảnh về quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia, giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian qua.

Triển lãm trưng bày 20 bức ảnh đánh dấu những sự kiện, cột mốc quan trọng trong chiều dài lịch sử quan hệ hai nước, từ nguồn ảnh của TTXVN./.

