Năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,2%

Năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 9,2% so với năm trước.
Trong số đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,6% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 20,2%./.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 ước tăng 9,2% so với năm trước; trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,6% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 20,2%.
Năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 9,2% so với năm trước.
Trong số đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,6% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 20,2%./.
Dù giá lợn hơi tại TP Hồ Chí Minh đang ở mức cao, mang lại lợi nhuận khá cho người chăn nuôi, song ngành thú y cảnh báo nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn, đòi hỏi việc tái đàn phải được kiểm soát chặt chẽ.
Tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xác định nông nghiệp là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh, phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, liên kết theo chuỗi giá trị.
Ngành chế biến, chế tạo tăng 10,5%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,7%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,8% và ngành khai khoáng tăng 0,5%.
Làng giò chả cổ truyền Ước Lễ (Hà Nội) đang tất bật chuẩn bị nguồn hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán, với các sản phẩm ngày càng nâng cao chất lượng, đạt chuẩn OCOP.
Tình trạng thiếu hụt đồng có thể lên tới 10 triệu tấn vào năm 2040 - tương đương gần 1/3 tổng nhu cầu đồng toàn cầu hiện nay - nếu không có sự mở rộng nguồn cung ở quy mô đáng kể.
Do nguồn cung khan hiếm trong khi thị trường tiêu thụ hút hàng, hiện giá cá tra nguyên liệu tại ao dao động 34.000-35.000 đồng/kg, tăng khoảng 5.000 đồng/kg so với hai tháng trước.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, áp lực điều chỉnh của giá đậu tương trong phiên giao dịch ngày hôm qua chủ yếu bắt nguồn từ chuyển biến tích cực trong triển vọng nguồn cung tại khu vực Nam Mỹ.
Giá vàng trong nước sáng 9/1 tăng từ 500.000-1.100.000 đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới tiếp tăng gần mốc 4.500 USD/ounce, thương hiệu SJC hiện giao dịch ở ngưỡng 158,3 triệu đồng/lượng.
Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (9/1) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji.
Để kịp nguồn hàng phục vụ thị trường và làm quà biếu dịp Tết, các cơ sở sản xuất tôm khô ở Cà Mau tập trung tối đa nhân lực, công suất, không ngừng đổi mới sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao.
Giá vàng giao ngay không đổi ở mức 4.452,64 USD/ounce vào lúc 1 giờ 34 phút sáng ngày 9/1 (theo giờ Việt Nam), sau khi ghi nhận mức thấp nhất trong phiên là 4.406,89 USD/ounce trước đó.
Giá dầu thế giới bật tăng hơn 3% sau hai ngày giảm, đạt mức cao nhất hai tuần do lo ngại về nguồn cung từ Venezuela, Nga, Iraq và Iran.
Theo số liệu của Bộ Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Brazil, kim ngạch xuất khẩu thịt bò năm 2025 đạt 18,03 tỷ USD, tăng 40,1% so với năm 2024, trong khi sản lượng tăng 20,9%.
Năm 2026, mục tiêu xuất khẩu tăng trên 8%, cán cân thương mại xuất siêu trên 23 tỷ USD, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam.
Hội chợ Quốc gia mùa Xuân 2026, dự kiến diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 4-8/2/2026 tại Hà Nội nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa, quảng bá sản phẩm Việt Nam và chào đón mùa Xuân mới.
Với mức sinh lời 23%, Quỹ KCGI Việt Nam hiện đứng vị trí thứ hai trong danh sách các quỹ đầu tư thị trường Việt Nam có quy mô tài sản trên 50 tỷ won đang vận hành tại Hàn Quốc.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân từng dự án.
Giá dầu châu Á phục hồi trong phiên 8/1 sau hai ngày giảm, khi giới đầu tư phản ứng tích cực với dữ liệu tồn kho dầu thô của Mỹ và các động thái mới liên quan đến tình hình Venezuela.
Điểm đặc trưng của bưởi Luận Văn đó là bưởi có màu đỏ nhung, đỏ gấc, quả to, tròn đều, bày trên ban thờ cả tháng không hỏng nên rất được ưa chuộng dịp Tết.
Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang Hoa Kỳ năm 2025 đạt 55.082 tấn, chiếm 22,3% tổng lượng xuất khẩu hồ tiêu cả năm; tiếp theo là UAE đạt 22.232 tấn, chiếm 9% Trung Quốc đạt 19.923 tấn, chiếm 8,1%.
Theo Liên Bộ Công Thương-Tài chính, giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.560 đồng/lít, (giảm 357 đồng/lít); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.233 đồng/lít (giảm 205 đồng/lít).
Không chỉ là cao điểm sản xuất, vụ Tết hàng năm còn là dịp để các làng nghề khẳng định sức sống bền bỉ, giá trị truyền thống và hướng đi đổi mới trong dòng chảy kinh tế hiện đại.
Mục tiêu đầu tiên là xây dựng nền kinh tế độc lập và tự chủ từ việc phát huy những tiềm năng của đất nước để giúp nền kinh tế ổn định và liên tục tăng trưởng bền vững, đồng thời đảm bảo chất lượng.
Phiên 8/1, giá vàng tại châu Á đi xuống khi đồng USD duy trì gần mức cao nhất hơn hai tuần, trong lúc thị trường giữ tâm lý thận trọng trước báo cáo việc làm phi nông nghiệp sắp công bố của Mỹ.
Thành phố Hà Nội phấn đấu giải tỏa 100% “chợ cóc," điểm kinh doanh tự phát nhóm 1, 2, 3 trong năm 2026; đồng thời bố trí mặt bằng, sắp xếp tiểu thương vào chợ đúng quy định.
Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong kinh tế thị trường định hướng XHCN, bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, định hướng chiến lược phát triển, giữ vững quốc phòng, an ninh.
Trong kỳ điều hành đầu tiên của năm 2026, giá xăng dầu tiếp tục đồng loạt giảm từ 15 giờ, xăng RON95-III có giá mới là 18.560 đồng/lít còn giá dầu diesel giảm xuống ngưỡng 17.061 đồng/lít.
Các làng nghề làm tôm khô - Di sản Văn hóa phi Vật thể Quốc gia - ở Cà Mau bước vào giai đoạn sản xuất cao điểm nhất trong năm, để kịp nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
Tin tức về cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela đã khiến giá cổ phiếu của các công ty dầu khí lớn nhất Canada như Suncor Energy Inc., Cenovus Energy Inc., Enbridge Inc... giảm mạnh vào phiên 5/1.
Nhiều hệ thống bán lẻ hiện đại lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng gỡ hàng hóa của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long khỏi kệ hàng, trong lúc chờ kết luận của cơ quan chức năng.