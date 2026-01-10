VietinBank tăng trưởng toàn diện, bứt phá mạnh mẽ trong năm 2025

Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động kinh doanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Theo đó, năm 2025 VietinBank đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, tạo tiền đề vững chắc để phát triển mạnh mẽ, bền vững trong thời gian tới.

Năm 2025, Đảng ủy Ngân hàng Công Thương Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, thường xuyên đối với mọi mặt hoạt động của Đảng bộ và hệ thống. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được thực hiện toàn diện, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt. Công tác tổ chức, cán bộ có nhiều đổi mới mạnh mẽ để nâng cao chất lượng đội ngũ, hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, bảo đảm chuyên sâu, toàn diện gắn với thực hiện hiệu quả việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đảng bộ Ngân hàng Công Thương Việt Nam cũng ghi những dấu ấn nổi bật với việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XI và chuyển giao về trực thuộc Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước, mở ra giai đoạn mới trên hành trình phát triển.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, VietinBank đã chủ động bám sát, thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, nỗ lực kiểm soát chi phí và quản lý tốt chất lượng tài sản, tạo điều kiện triển khai đồng bộ các giải pháp, các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi, duy trì lãi suất cho vay thuộc nhóm thấp nhất trong ngành nhằm hỗ trợ khách hàng.

Theo đó, VietinBank đã tăng trưởng tín dụng ổn định, ở mức cao trong nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tín dụng “xanh,” các lĩnh vực ưu tiên, các khu vực kinh tế trọng điểm; đồng hành cùng các vùng và các địa phương để thúc đẩy kinh tế vùng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Ngoài ra, VietinBank cũng là một trong các ngân hàng thương mại đi đầu trong triển khai Chương trình ưu đãi cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP và các chương trình khác theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Kết thúc năm 2025, VietinBank đã đạt được những kết quả vượt bậc trong hoạt động kinh doanh: Tổng tài sản tăng trưởng khoảng 18% so với năm 2024; dư nợ tín dụng tăng trưởng khoảng 16% so với năm 2024. Tốc độ tăng trưởng duy trì ổn định, bền vững với việc chủ động triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế. Trong đó tổng dư nợ các lĩnh vực ưu tiên chiếm tỷ trọng trên 30%; nguồn vốn huy động tăng trưởng 12% so với cuối năm 2024; tăng trưởng CASA đột phá trong bối cảnh thị trường khó khăn với tỷ trọng CASA đạt mức trên 25% vào cuối 2025.

Bên cạnh đó VietinBank cũng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu thu nhập thông qua các giải pháp tài chính toàn diện, trọn gói, cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thu ngoài lãi đóng góp gần 27% tổng thu nhập hoạt động; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,0%, tuân thủ hạn mức kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục duy trì ở mức cao; lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tăng trưởng tích cực so với năm 2024, hoàn thành tốt mục tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

Song song với đó, VietinBank tiếp tục nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực tài chính để phát triển kinh doanh bền vững đồng thời đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41, cải thiện mức đệm vốn dự phòng theo Thông tư 13. Đặc biệt, VietinBank đã thực hiện tăng vốn điều lệ thành công lên gần 77.700 tỷ đồng, gia tăng bộ đệm tài chính bền vững cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong dài hạn, tiếp tục khẳng định nền tảng tài chính vững mạnh của ngân hàng trụ cột hàng đầu tại Việt Nam.

Cũng trong năm qua VietinBank rà soát, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiện đại, đảm bảo hoạt động hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, tối ưu hóa năng lực cạnh tranh; trong đó đã tái cơ cấu mạng lưới, rút giảm hơn 100 phòng giao dịch trong năm 2025 và tiếp tục triển khai lộ trình này trong các năm tiếp theo, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện.

Bên cạnh đó, VietinBank đã nghiên cứu mở rộng mạng lưới quan hệ quốc tế, tăng tính hiện diện thông qua thành lập 05 Văn phòng hợp tác để thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại các thị trường Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore qua đó tăng cường hợp tác với các định chế tài chính, đối tác, khách hàng nước ngoài, nâng cao hình ảnh, hiện diện thương hiệu của VietinBank trên trường quốc tế.

Cùng với hoạt động kinh doanh, năm 2025 VietinBank đã dành tổng số tiền trên 600 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh, chung tay chia sẻ trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

Nhằm chuẩn bị cho sự phát triển đột phá trong giai đoạn mới, VietinBank đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động năm 2026, tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp điều hành, thúc đẩy kinh doanh song song với việc tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Một số mục tiêu chính trong hoạt động kinh doanh năm 2026 như sau: Tổng tài sản tăng trưởng 5%-10%. Tín dụng theo hạn mức tăng trưởng được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và định hướng chính sách điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ; nguồn vốn huy động tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các chỉ số an toàn thanh khoản; tỷ lệ nợ xấu dưới 1,8%./.

