Mỹ: Third Coast bị phạt 9,6 triệu USD vì vụ tràn dầu ngoài khơi Louisiana

Ngày 5/1, Cơ quan Quản lý An toàn Đường ống và Vật liệu nguy hiểm (PHMSA) Mỹ đã áp mức phạt kỷ lục 9,6 triệu USD đối với Third Coast - doanh nghiệp chịu trách nhiệm cho vụ rò rỉ 1,1 triệu gallon dầu ra Vịnh Mexico ngoài khơi bang Louisiana vào năm 2023.

Tuy nhiên, mức phạt kỷ lục được nhận định vẫn chưa đủ sức răn đe đối với doanh nghiệp vận hành đường ống này.

Cụ thể, mức phạt đơn lẻ nói trên gần tương đương với tổng số tiền phạt thường niên, dao động từ 8-10 triệu USD mà PHMSA áp dụng mỗi năm. Trong khi đó, Third Coast đang nắm cổ phần trong khoảng 1.900 dặm ( khoảng 3.000km) đường ống dẫn dầu và khí đốt.

Bên cạnh đó, vào tháng Chín năm ngoái, công ty có trụ sở tại Houston này đã công bố việc huy động thành công khoản vay gần 1 tỷ USD. Trên thực tế, mức phạt được áp dụng chỉ chiếm chưa đến 3% lợi nhuận thường niên ước tính của Third Coast.

Nhận định về vụ tràn dầu hồi năm 2023, ông Bill Caram, Giám đốc điều hành Tổ chức Giám sát An toàn Đường ống (Pipeline Safety Trust) cho rằng sự cố này bắt nguồn từ lỗi hệ thống của Third Coast, cho thấy năng lực quản lý vận hành và thực thi các quy định về an toàn đường ống yếu kém.

Theo ông Caram, việc áp dụng mức phạt kỷ lục đối với Third Coast là cần thiết và phù hợp. Tuy nhiên, ông Caram cho rằng ngay cả những khoản phạt ở mức cao nhất hiện nay cũng chưa đủ sức răn đe về mặt tài chính đối với các nhà vận hành đường ống và nhấn mạnh sự răn đe thực sự chỉ phát huy hiệu quả khi cái giá của việc không tuân thủ cao hơn chi phí tuân thủ quy định.

Theo kết luận điều tra của PHMSA, Third Coast đã không thiết lập các quy trình ứng phó khẩn cấp phù hợp.

Đây là một trong những nguyên nhân khiến Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) kết luận rằng các nhân viên vận hành đã không ngắt dòng chảy đường ống trong gần 13 giờ sau khi các thiết bị đo lần đầu phát tín hiệu bất thường.

Cơ quan này cũng cho biết Third Coast đã không đánh giá đầy đủ các rủi ro, cũng như không thực hiện công tác bảo trì phù hợp đối với tuyến đường ống thu gom dầu Main Pass có đường kính 18 inch ( khoảng 0,5m).

PHMSA nêu rõ rằng Third Coast “đã không kịp thời tiến hành các phân tích hay đánh giá mới về tính toàn vẹn của đường ống sau khi bối cảnh vận hành thay đổi, dù những thay đổi này đã làm xuất hiện nguy cơ rủi ro mới ở mức cao hơn.”

Nhận định trên trùng khớp với kết luận trong báo cáo cuối cùng của NTSB công bố hồi tháng Sáu năm ngoái, trong đó chỉ rõ rằng “Third Coast đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để đánh giá nguy cơ các hiểm họa địa chất có thể đe dọa đến tính toàn vẹn của đường ống. Những thông tin phổ biến rộng rãi trong ngành cho thấy sự bất ổn của các lớp đất đá, dẫn đến nguy cơ sạt lở đất dưới đáy biển do ảnh hưởng của bão là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hệ thống đường ống.”

Phản hồi trước các cáo buộc, người phát ngôn của Third Coast cho biết doanh nghiệp này “luôn đảm bảo, thậm chí đáp ứng vượt trên các yêu cầu pháp lý trong toàn bộ hoạt động”./.

