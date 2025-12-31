Starbucks cắt giảm khoảng 400 cửa hàng tại các đô thị lớn của Mỹ

Theo báo cáo của WSMV, chuỗi cửa hàng càphê Starbucks có trụ sở tại Seattle, bang Washington, đang lặng lẽ thu hẹp sự hiện diện vật lý tại một số đại đô thị lớn của Mỹ, đánh dấu một sự chuyển hướng quan trọng đối với một thương hiệu từng mở rộng gần như liên tục trong suốt nhiều thập niên.

Starbucks dự kiến loại bỏ khoảng 400 địa điểm kinh doanh trên toàn nước Mỹ, trong đó các khu vực đô thị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, riêng thành phố New York đã mất 42 cửa hàng càphê.

Giới lãnh đạo Starbucks cho biết quyết định này phản ánh sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng cùng môi trường kinh doanh ngày càng khắc nghiệt.

Các thị trường đô thị đã bão hòa đối thủ, lưu lượng khách bộ hành chưa phục hồi trọn vẹn do làm việc từ xa vẫn phổ biến (người Mỹ có thói quen mua càphê rồi vừa đi vừa uống), trong khi chi phí vận hành tiếp tục leo thang.

Trong giai đoạn tới, Starbucks chủ trương tập trung vào số lượng cửa hàng ít hơn nhưng hiệu quả cao hơn, đồng thời giới thiệu các mô hình cửa tiệm mới kể từ năm 2026.

Một phát ngôn viên của Starbucks xác nhận chiến lược với WSMV qua thư điện tử, nêu rõ rằng Starbucks thường xuyên thẩm định danh mục các quán càphê nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Việc mở và đóng cửa tiệm được mô tả là thông lệ kinh doanh bình thường và hiện không có thêm thông tin cụ thể nào khác được công bố tại Mỹ hay các thị trường bên ngoài.

Danh sách đầy đủ những địa điểm kinh doanh càphê bị ảnh hưởng vẫn chưa được công bố.

Đợt thu hẹp này diễn ra sau các đợt cắt giảm nhân sự trước đó. Trong hai năm qua, Starbucks đã tinh giản các vị trí tại khối hành chính và hỗ trợ, đồng thời tái cấu trúc một số bộ phận quản trị cửa tiệm như một phần của nỗ lực kiểm soát chi phí.

Những biện pháp này cho thấy sự rời bỏ chiến lược tuyển dụng ồ ạt từng xuất hiện trong giai đoạn bùng nổ sau đại dịch COVID-19.

Ở bình diện rộng hơn, việc cắt giảm lực lượng lao động đã trở thành nét đặc trưng của nền kinh tế năm 2025.

Nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực kỹ thuật, bán lẻ, tài chính và truyền thông đồng loạt thông báo sa thải trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại, áp lực lạm phát dai dẳng, đầu tư tự động hóa gia tăng và mô hình nơi làm việc tiếp tục biến đổi.

Diễn biến này cho thấy nhiều nhà tuyển dụng lớn đang buộc phải tái cân chỉnh sau nhiều năm mở rộng quyết liệt.

Việc Starbucks thu hẹp "dấu chân" tại các đô thị không chỉ là quyết định chiến thuật của một thương hiệu, mà còn phản ánh những chuyển động sâu sắc trong cấu trúc tiêu dùng và thị trường lao động Mỹ hiện nay./.

Starbucks bán 60% cổ phần trong mảng kinh doanh tại Trung Quốc Ngày 3/11, Starbucks bán phần lớn cổ phần trong mảng kinh doanh tại Trung Quốc cho Boyu Capital, theo đó, quỹ sẽ nắm giữ 60% cổ phần trong liên doanh mới quản lý 8.000 cửa hàng Starbucks ở nước này.