Starbucks đóng cửa hàng loạt cửa hàng, 900 nhân viên mất việc làm

Chuỗi cà phê lớn nhất thế giới Starbucks thông báo sẽ đóng hàng trăm cửa hàng tại Mỹ, Canada và châu Âu, kèm theo kế hoạch sa thải 900 nhân viên, nhằm cắt giảm chi phí và cải thiện doanh thu.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Starbucks đóng cửa hàng loạt cửa hàng, 900 nhân viên mất việc

Trung Quốc dẫn đầu thị trường robot công nghiệp toàn cầu

Vùng thủ đô của Pháp thiệt hại 28 tỷ euro mỗi năm do ô nhiễm không khí

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
