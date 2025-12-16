Dự luật ngân sách Pháp năm 2026 vượt “ải” Thượng viện

Ngày 15/12, Thượng viện Pháp đã thông qua dự luật ngân sách năm 2026 của nước này, qua đó mở đường cho vòng đàm phán then chốt giữa hai viện Quốc hội Pháp dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

Bước đi của Thượng viện được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh Chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu đang nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ để thông qua dự luật ngân sách trước cuối năm nhằm kiềm chế thâm hụt và nợ công tăng vọt.

Thượng viện Pháp hiện do phe bảo thủ chiếm đa số đã bỏ phiếu thông qua dự luật với 187 phiếu thuận và 109 phiếu chống, sau khi đã chỉnh sửa nội dung dự luật. Trước đó, Hạ viện không thể thông qua dự luật hồi tháng trước do chia rẽ về các điều khoản liên quan đến thuế.

Theo quy trình, sau khi được Thượng viện thông qua, dự luật ngân sách sẽ được chuyển sang Ủy ban hỗn hợp gồm 7 nghị sỹ của hai viện Quốc hội, dự kiến họp vào ngày 19/12 để thống nhất nội dung cuối cùng của dự luật. Giới phân tích cho rằng các cuộc đàm phán tại Ủy ban hỗn hợp sẽ đặc biệt khó khăn.

Nếu Ủy ban đạt được thống nhất về nội dung, dự luật sẽ được trình lên Hạ viện để bỏ phiếu lại vào ngày 23/12 và nếu được thông qua, đây sẽ là bước phê chuẩn cuối cùng để ngân sách 2026 có hiệu lực.

Trong trường hợp dự luật vẫn không thể "qua ải" Hạ viện, Chính phủ sẽ phải trình đạo luật khẩn cấp tạm thời để duy trì chi tiêu công, thu thuế và vay nợ nhà nước cho đến khi có được ngân sách chính thức mới.

Kể từ sau cuộc bầu cử sớm năm ngoái, đảng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không còn nắm thế đa số tuyệt đối tại Hạ viện, khiến tiến trình xem xét các dự luật, đặc biệt là ngân sách, diễn ra phức tạp hơn.

Chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu đặt mục tiêu siết chặt chi tiêu và tăng nguồn thu để đưa thâm hụt ngân sách từ 5,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), vốn đang ở mức cao nhất trong Khu vực đồng sử dụng đồng tiền chung (Eurozone), xuống dưới 5% GDP vào năm tới.

Tuy nhiên, đây không phải là mục tiêu dễ thực hiện, nhất là trong bối cảnh Hạ viện hồi tuần trước đã phải tạm đình chỉ cải cách hưu trí để đổi lấy sự ủng hộ của đảng Xã hội cho dự luật ngân sách an sinh xã hội năm 2026./.

