Nga tái khẳng định lập trường trong vấn đề Ukraine gia nhập NATO

Trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán chấm dứt xung đột Nga-Ukraine tiếp tục được thúc đẩy, theo hãng tin RIA Novosti, ngày 15/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tái khẳng định việc bảo đảm Ukraine không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là một trong những vấn đề then chốt, cần được thảo luận riêng biệt.

Ông nhấn mạnh với báo giới: “Đương nhiên, đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất và cần được thảo luận riêng so với các nội dung khác.”

Bên cạnh đó, Điện Kremlin cho biết Moskva kỳ vọng Washington sẽ trình bày tầm nhìn về giải pháp hòa bình cho Ukraine sau khi Mỹ hoàn tất thảo luận với các đối tác châu Âu và Ukraine.

Hiện Ukraine và Mỹ đang triển khai đàm phán tại Berlin (Đức).

“Công việc hiện vẫn đang được tiến hành giữa các nhà đàm phán Mỹ, châu Âu và Ukraine. Sau khi họ hoàn tất phần việc của mình, chúng tôi sẽ chờ phía Mỹ chuyển tới tầm nhìn đang được thảo luận tại Berlin,” ông Peskov cho biết, đồng thời nói thêm rằng Mỹ hiện không trao đổi với Nga theo thời gian thực về các đề xuất đang thảo luận với Kiev.

Khi được hỏi về khả năng đạt được lập trường chung trước ngày 25/12 theo mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Peskov cho rằng việc đưa ra mốc thời gian lúc này là “khó khăn và không phù hợp.”

Tuy nhiên, ông Peskov cũng nhấn mạnh Tổng thống Trump và chính quyền Mỹ đang “chân thành” cố gắng thúc đẩy giải pháp cho xung đột Ukraine-Nga và Moskva đánh giá cao những nỗ lực này.

Người phát ngôn Điện Kremlin lần nữa khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng hướng tới hòa bình và những quyết định nghiêm túc liên quan đến Ukraine, song không chấp nhận các biện pháp nhằm kéo dài thời gian hay tạo ra những khoảng lắng tạm thời.

Trong khi đó, theo một nguồn thạo tin, ngày 15/12, các nhà đàm phán Ukraine đã bước vào vòng đàm phán thứ 2 tại Berlin với các đặc phái viên Mỹ, tập trung thảo luận dự thảo kế hoạch chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump - sau cuộc đàm phán kéo dài khoảng 5 giờ ngày 14/12 mà phía Mỹ đánh giá là đã đạt được “nhiều tiến triển.”

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, người tham gia tích cực vào các cuộc tiếp xúc liên quan đến Ukraine và đã gặp Tổng thống Zelensky ngày 15/12 trước các cuộc trao đổi với phía Mỹ, bày tỏ sự thận trọng nhưng lạc quan về triển vọng đàm phán.

Theo ông Stubb, các bên hiện đang tập trung làm việc trên 3 văn kiện chính, gồm khung kế hoạch hòa bình 20 điểm, một văn bản liên quan đến các bảo đảm an ninh cho Ukraine và một văn bản về công tác tái thiết sau xung đột.

Trước đó, Ukraine tuyên bố sẵn sàng từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ phương Tây. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ các cuộc đàm phán đã tiến xa đến mức nào đối với vấn đề này cũng như những nội dung then chốt khác và liệu các cuộc thảo luận tại Berlin có đủ sức thuyết phục Nga chấp thuận một lệnh ngừng bắn hay không.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, cùng lãnh đạo một số nước châu Âu như Anh, Italy, Hà Lan, Ba Lan và Thụy Điển được cho là sẽ có mặt tại Berlin để tham gia các cuộc tiếp xúc liên quan.

Các cuộc đàm phán tại Berlin cũng diễn ra trong bối cảnh châu Âu bước vào một tuần ngoại giao quan trọng, với Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) dự kiến tổ chức ngày 18/12, trong đó có nội dung xem xét khả năng EU bảo lãnh một khoản vay lớn cho Ukraine bằng các tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị phong tỏa.

Nguồn tin quan chức EU cho biết các cuộc thảo luận của EU về vấn đề này đang trở nên “ngày càng khó khăn.” Hiện EU vẫn xem xét nhiều phương án, trong đó khoản vay bảo đảm bằng tài sản Nga được coi là lựa chọn khả thi nhất, song vấp phải những lo ngại về pháp lý và trách nhiệm tài chính, đặc biệt từ Bỉ, nơi đang lưu giữ phần lớn số tài sản này.

Trong những tuần gần đây, châu Âu chịu nhiều sức ép từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến các vấn đề như di cư, an ninh và quản lý các tập đoàn công nghệ lớn.

EU và các chính phủ thành viên hiện vẫn gặp không ít khó khăn trong việc xây dựng lập trường chung trước những chỉ trích này./.

