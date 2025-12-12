Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất lệnh ngừng bắn hạn chế giữa Nga và Ukraine

Theo Reuters, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 12/12 cho biết ông đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và đề xuất rằng một lệnh ngừng bắn hạn chế trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, đặc biệt nhằm vào các cơ sở năng lượng và cảng biển, có thể mang lại lợi ích.

Theo Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, trong cuộc gặp tại Turkmenistan, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận chi tiết về nỗ lực hướng tới một giải pháp hòa bình toàn diện cho cuộc chiến, cũng như vấn đề Liên minh châu Âu đóng băng tài sản của Nga.

Ông Erdogan cũng khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đăng cai các cuộc gặp dưới mọi hình thức.

Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia thành viên NATO nhưng vẫn duy trì thế cân bằng ngoại giao với cả Nga và Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022.

Ankara nhiều lần đóng vai trò trung gian, trong đó có thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen năm 2022.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ thận trọng với đề xuất triển khai lực lượng quốc tế phản ánh ưu tiên của nước này trong việc tránh đối đầu trực tiếp với Moskva, đồng thời duy trì ảnh hưởng trong các sáng kiến an ninh châu Âu./.

Nga nêu điều kiện tiên quyết về ngừng bắn ở Ukraine Cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov khẳng định lệnh ngừng bắn chỉ khả thi khi Ukraine rút khỏi Donbas, đồng thời nhấn mạnh vùng này thuộc Nga theo Hiến pháp và là điểm then chốt trong thảo luận hòa bình.