Tổng thống Ukraine nêu điều kiện tổ chức bầu cử

Ngày 9/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố nước này sẵn sàng tổ chức cuộc bầu cử tổng thống trong khoảng từ 60 - 90 ngày tới, nếu Mỹ và châu Âu hỗ trợ đảm bảo an ninh.

Ông Zelensky đưa ra tuyên bố như vậy trong bối cảnh những nỗ lực ngoại giao do Mỹ thúc đẩy nhằm đem lại hòa bình cho Ukraine đang có nhiều diễn biến mới.



Hãng thông tấn Interfax-Ukraine dẫn lời ông Zelensky lưu ý rằng vấn đề bầu cử ở Ukraine là vấn đề của người dân Ukraine, chứ không phải người dân các nước khác. Ông cho biết sẽ yêu cầu các nghị sỹ chuẩn bị các đề xuất lập pháp để sửa đổi luật bầu cử trong thời gian thiết quân luật.



Cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng thiết lập một lệnh ngừng bắn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng nếu Nga nhất trí vấn đề này.

Ngoài ra, ông Zelensky nói thêm rằng Ukraine dự kiến tiến hành thêm các cuộc trao đổi với giới chức Mỹ và châu Âu trong tuần này ở cấp cố vấn an ninh, trước khi có thể thu xếp một cuộc họp cấp cao với phía Mỹ trong vòng 2 tuần tới nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình.



Ông Zelensky đưa ra những phát biểu trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Ukraine cần tổ chức bầu cử. Trả lời phỏng vấn tờ Politico, đăng phát ngày 9/10, ông Trump nhấn mạnh việc tổ chức bầu cử là điều quan trọng và không nên trì hoãn vì xung đột.

Ngoài ra, ông Trump cho biết Mỹ mong muốn Ukraine sớm đưa ra quyết định về phiên bản mới của thỏa thuận hòa bình do Washington làm trung gian. Theo tờ Financial Times (Anh), Tổng thống Trump kỳ vọng đạt được một thỏa thuận “trước lễ Giáng sinh.”



Trước đó, sau cuộc điện đàm mà Tổng thống Zelensky đánh giá là “rất thực chất và mang tính xây dựng” với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể ông Trump, hôm 7/12, ông Zelensky cho biết Ukraine cần thêm thời gian để tham vấn các đồng minh châu Âu về đề xuất hòa bình mà Mỹ đưa ra.

Kết thúc các cuộc thảo luận hôm 8/12 tại thủ đô London với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, ông Zelensky thông báo Ukraine và các đối tác châu Âu đã “hoàn thiện hơn nữa” bộ tài liệu liên quan kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột và sẵn sàng để phía Mỹ xem xét.



Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 9/12, Tổng thống Zelensky cho biết có 3 văn kiện liên quan đến thỏa thuận hòa bình gồm một văn kiện khung, các đảm bảo an ninh và một văn kiện đặt nền tảng cho việc tái thiết sau chiến tranh.



Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ông Zelensky cho biết các văn kiện này là kết quả đàm phán giữa Ukraine, châu Âu và Mỹ, và sẽ tạo thành cơ sở cho một thỏa thuận hòa bình.

Văn kiện đầu tiên được soạn thảo là văn kiện khung gồm 20 điểm. Ông xác nhận văn kiện này liên tục được điều chỉnh, song nhấn mạnh nó phải phù hợp với lợi ích của Ukraine, châu Âu và thế giới.



Văn kiện thứ hai liên quan đến các đảm bảo an ninh. Ông tiết lộ đang chờ đợi các đề xuất từ quân đội cũng như kết quả đàm phán giữa quân đội Ukraine với các đối tác Mỹ. Ông cũng đề cập tới “Liên minh Kiên quyết” như một kết quả của các cuộc đàm phán này.



Hiện văn kiện thứ ba về tái thiết Ukraine cũng đang được xây dựng.

Trong khi đó, các đồng minh châu Âu thúc đẩy các khuôn khổ cho một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine.

Phát biểu tại phiên thảo luận do The Atlantic Council of Finland - tổ chức nghiên cứu chuyên về quan hệ xuyên Đại Tây Dương, an ninh và chính sách đối ngoại - tổ chức ở thủ đô Helsinki ngày 9/12, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết các đồng minh đã thảo luận về 3 bộ tài liệu riêng biệt mà Tổng thống Zelensky đề cập ở trên.

Tổng thống Stubb cho rằng các bên đang ở thời điểm gần nhất với khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình kể từ khi xung đột bùng phát.



Cũng tại sự kiện, Bộ trưởng Tài chính Na Uy đồng thời là cựu Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Jens Stoltenberg đã kêu gọi châu Âu duy trì kênh liên lạc với Nga nhằm thúc đẩy nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh: “Nga vẫn là một nước láng giềng” và việc duy trì sự chủ động trong liên lạc và tiếp xúc với Nga góp phần định hình các diễn biến toàn cầu./.

