Thủ tướng Đức thừa nhận công tác điều hành đất nước gặp nhiều khó khăn

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trong chương trình truyền hình "Arena" tối 8/12 ở Niederkassel, bang North Rhine-Westphalia (Nordrhein-Westfalen) của Đài công cộng Đức ARD, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã dành 1 giờ để đối thoại trực tiếp với khán giả về các chủ đề đang thu hút sự quan tâm của dư luận như vấn đề di cư, nghĩa vụ quân sự, đóng góp bảo hiểm y tế, lương hưu và những tranh cãi xung quanh phát ngôn của ông về tỷ lệ người gốc Đức ở các khu đô thị.

Sau 7 tháng nắm quyền, Thủ tướng Merz thừa nhận công tác điều hành đất nước gặp nhiều thách thức và những kết quả ban đầu chưa đạt kỳ vọng của bản thân.

Về phát biểu của ông hồi tháng 10 liên quan đến tỷ lệ người gốc Đức ở các khu đô thị, Thủ tướng Merz giải thích nội dung này không được diễn đạt đầy đủ, dễ dẫn đến hiểu lầm.

Ông nhấn mạnh vấn đề di cư cần được nhìn nhận đa chiều bởi nhiều ngành kinh tế, đặc biệt là y tế và chăm sóc sức khỏe, vẫn phụ thuộc lớn vào lao động nước ngoài. Tuy nhiên, tất cả những ai khi sinh sống tại Đức đều phải tuân thủ các quy định pháp luật của nước này.

Cũng theo Thủ tướng Đức, vấn đề đóng góp bảo hiểm y tế sẽ được duy trì trong năm tới. Chính quyền liên bang và các bang sẽ nỗ lực sớm đạt thỏa thuận về các biện pháp tiết kiệm cho các bệnh viện.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Nina Warken đề xuất gói tiết kiệm 2 tỷ euro (khoảng 2,3 tỷ USD) dựa trên mức trần chi tiêu chủ yếu với các bệnh viện. Nếu không đạt được thỏa thuận, mức đóng bảo hiểm y tế sẽ tăng từ 0,1-0,2 điểm phần trăm vào đầu năm sau, từ mức 14,6% hiện tại.

Về vấn đề lương hưu, ông Merz tỏ ra cởi mở với đề xuất gắn thời gian nghỉ hưu với số năm đóng góp, coi đây là hướng tiếp cận cần được thảo luận trong tổng thể cải cách.

Một ủy ban chuyên trách về lương hưu dự kiến sẽ được thành lập trước Giáng sinh năm nay để chuẩn bị cho quá trình cải cách diện rộng, với kế hoạch công bố khuyến nghị vào tháng 6/2026.

Thủ tướng Merz cho biết đã có sự đồng thuận với đối tác liên minh cầm quyền là đảng Dân chủ Xã hội (SPD) nhằm bảo đảm tính cân bằng giữa quyền lợi của người nghỉ hưu và trách nhiệm đối với thế hệ trẻ trong bối cảnh mức lương hưu sẽ được giữ ổn định đến năm 2031.

Cũng theo Thủ tướng Đức, chính phủ của ông sẽ duy trì thể chế, đảm bảo hiệu quả cao và vận hành theo nguyên tắc pháp quyền, đồng thời củng cố vai trò của Đức trong việc bảo vệ hòa bình và các giá trị tự do trên trường quốc tế./.

