Căng thẳng tại Trung Đông: Châu Âu đối mặt làn sóng người di cư mới

Xung đột leo thang tại Trung Đông sau các cuộc đối đầu quân sự gần đây đang làm dấy lên lo ngại tại châu Âu về nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng di cư mới.

Theo số liệu mà Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) công bố ngày 24/3, kể từ đầu tháng Ba đến nay, đã có hơn 130.000 người đã vượt biên vào Syria, trong khi hơn 1 triệu người phải di dời bên trong lãnh thổ Liban.

Dù chưa ghi nhận làn sóng di cư quy mô lớn về châu Âu, song cơ quan này cảnh báo các điều kiện dẫn tới tình trạng di dời quy mô lớn đã hiện hữu tại khu vực Trung Đông vốn lâu nay chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột kéo dài.

Giới chức châu Âu nhận định tình hình có thể thay đổi nhanh chóng. Trả lời phỏng vấn của mạng truyền hình tin tức toàn châu Âu Euronews có trụ sở chính tại Pháp hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Di trú Thụy Điển Johan Forssell nhận định hiện chưa có dấu hiệu về một làn sóng người tị nạn đổ vào châu Âu, song “mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh.”

Trong khi đó, giới chức Cộng hòa Cyprus cho rằng Liên minh châu Âu (EU) “không thể bỏ qua khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng mới về vấn đề di cư.”

Sau cuộc họp gần đây của Hội đồng châu Âu, các nhà lãnh đạo EU cho rằng tình hình xung đột tại Trung Đông hiện chưa dẫn tới dòng người di cư ngay lập tức vào khối, song khẳng định cần duy trì cảnh giác cao độ.

Dựa trên kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng di cư năm 2015, khi hơn 1 triệu người di cư đổ về châu Âu, EU cam kết tăng cường kiểm soát biên giới ngoài khối và huy động các công cụ ngoại giao, pháp lý và tài chính nhằm ứng phó với áp lực di cư tiềm ẩn.

EU đang chuẩn bị triển khai Hiệp ước Di cư và Tị nạn vào tháng 6 năm nay. Được thông qua hồi tháng 4/2024, văn kiện này quy định các quy trình kiểm soát biên giới nghiêm ngặt hơn, đồng thời thiết lập cơ chế “chia sẻ trách nhiệm bắt buộc” giữa các quốc gia thành viên, thông qua việc tiếp nhận người xin tị nạn hoặc hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các nước chịu áp lực lớn.

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) cảnh báo các mạng lưới buôn lậu người di cư đang hoạt động ngày càng tinh vi, với phạm vi toàn cầu và hệ thống tài chính phức tạp nhằm che giấu lợi nhuận bất hợp pháp.

Ngày 24/3, Europol đã ra mắt Trung tâm châu Âu chống buôn lậu người di cư tại La Haye (Hà Lan) nhằm tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp hành động giữa các quốc gia thành viên.

Giới chuyên gia nhận định động thái này cho thấy châu Âu đang chuyển từ cách tiếp cận bị động sang chủ động hơn trong ứng phó với thách thức di cư ngày càng phức tạp./.

