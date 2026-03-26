Nga hoan nghênh việc duy trì liên lạc với Mỹ về vấn đề Ukraine

Ngày 25/3, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng các cuộc tiếp xúc giữa các nhà lập pháp Nga và Mỹ là thực sự cần thiết và sẽ rất đáng hoan nghênh nếu chúng diễn ra.

Ông Peskov đưa ra nhận định trên sau khi tờ Vedomosti cùng ngày dẫn các nguồn tin cho biết một phái đoàn của Hạ viện Nga sẽ đến Washington để đàm phán với phía Mỹ trong thời gian tới.

Phát biểu với báo giới, ông Peskov khẳng định Nga hoan nghênh bất kỳ hình thức nào nối lại đối thoại với Mỹ, cho rằng việc này phù hợp với lợi ích của cả hai nước. Theo ông, các cuộc tiếp xúc giữa các đại diện Nga và Mỹ về vấn đề Ukraine vẫn đang tiếp tục.

Nga vẫn nhận được thông tin về diễn biến các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine. Nga hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục vai trò trung gian này và khẳng định Moskva luôn để ngỏ khả năng đàm phán về một giải pháp cho vấn đề Ukraine vì mỗi vòng đàm phán là một bước tiến tới việc tìm ra công thức hòa bình, đồng thời có tính đến các lợi ích của Nga.

Ông Peskov nhấn mạnh Nga thực sự hoan nghênh những nỗ lực liên tục từ phía Mỹ nhằm đảm bảo các điều kiện thích hợp để đạt được một giải pháp cho các vấn đề tại Ukraine.

Kể từ đầu năm đến nay, Nga, Mỹ và Ukraine đã tổ chức 3 vòng đàm phán ba bên về vấn đề Ukraine, trong đó vòng gần nhất diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, từ ngày 17-18/2./.

