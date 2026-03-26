Ba Lan khởi công căn cứ quân sự phục vụ máy bay vận tải lớn của Mỹ

Ba Lan thông báo chính thức khởi công xây dựng một căn cứ quân sự tại Tây Nam nước này, nơi có thể tiếp nhận các máy bay vận tải quân sự cỡ lớn của Mỹ.

Trong khuôn khổ kế hoạch này, một cơ sở trung chuyển cho quân đội Mỹ đang được xây dựng tại sân bay Wrocław, phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự, nhằm hỗ trợ triển khai binh sỹ và trang thiết bị tới Ba Lan cũng như sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Dự án cũng bao gồm đường băng cho máy bay hạng nặng, khu xử lý vật liệu nguy hiểm và đạn dược, kho vũ khí cùng các hạng mục hỗ trợ khác. Sau khi hoàn thành, sân bay này sẽ đạt tiêu chuẩn “mã F” cấp cao nhất cho phép tiếp nhận các máy bay lớn nhất thế giới.

Theo kế hoạch, quá trình xây dựng có thể kéo dài đến năm 2035. Tuy nhiên, máy bay vận tải quân sự cỡ lớn C-5 Galaxy dự kiến có thể hạ cánh tại đây từ năm 2029.

Song song với dự án tại Wrocław, Ba Lan và Mỹ cũng dự kiến mở rộng khu huấn luyện Drawsko Pomorskie, đồng thời hiện đại hóa các căn cứ không quân tại Powidz và Łask - những địa điểm hiện do lực lượng Mỹ sử dụng.

Trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán về việc Mỹ điều chỉnh hiện diện quân sự tại Đông Âu, giới chức Ba Lan khẳng định quan hệ với Washington vẫn vững chắc, đồng thời cho biết chưa có dấu hiệu Mỹ sẽ rút khoảng 10.000 binh sĩ đang đồn trú tại nước này.

Đầu năm nay, Washington và Vácsava đã đạt thỏa thuận mở rộng, hiện đại hóa 4 căn cứ quân sự tại Ba Lan với tổng kinh phí hơn 500 triệu USD.

Thứ trưởng Quốc phòng Cezary Tomczyk cho biết đây là một trong những bảo đảm quan trọng đối với an ninh quốc gia của nước này./.

