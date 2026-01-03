Thế giới

Mỹ phân bổ 500 triệu USD cho các căn cứ quân sự ở Ba Lan

Binh sỹ thuộc Lữ đoàn Podkarpackie số 3 của Ba Lan tham gia cuộc tập trận ở Nowa Deba, ngày 18/9/2025. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Binh sỹ thuộc Lữ đoàn Podkarpackie số 3 của Ba Lan tham gia cuộc tập trận ở Nowa Deba, ngày 18/9/2025. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Theo TASS, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk cho biết Mỹ sẽ phân bổ 500 triệu USD để phát triển cơ sở hạ tầng tại các căn cứ quân sự ở Ba Lan.

Trên mạng xã hội X, ông Tomczyk nêu rõ: "Mỹ đã phê duyệt kế hoạch đầu tư hơn 500 triệu USD vào 4 căn cứ ở Ba Lan gồm Drawsko Pomorskie, Powidz, Wroclaw và Lask."

Warsaw dự định chi 250 triệu USD mỗi năm cho các cơ sở quân sự của Mỹ tại Ba Lan cho đến năm 2035.

Hiện có hơn 10.000 binh sỹ Mỹ đóng quân tại Ba Lan. Washington đã tăng gấp đôi quân số tại nước này vào tháng 2/2022./.

