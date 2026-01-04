Hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela bị đóng băng

Xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela đã rơi vào tình trạng tê liệt hoàn toàn sau khi Tổng thống Nicolás Maduro bị bắt giữ trong chiến dịch quân sự do Mỹ tiến hành ngày 3/1.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn các nguồn thạo tin cho biết giới chức quản lý cảng đã không nhận được bất kỳ yêu cầu hay chỉ thị nào cho phép tàu chở dầu rời cảng.

Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy không có lệnh xuất bến nào được ban hành kể từ khi Mỹ siết chặt kiểm soát đối với các tàu chở dầu ra, vào vùng biển Venezuela.

Tình trạng tê liệt diễn ra trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela vốn đã sụt giảm nghiêm trọng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phong tỏa tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt ra, vào vùng biển Venezuela.

Theo dữ liệu giám sát, một số tàu vừa hoàn tất việc bốc xếp dầu thô và nhiên liệu để vận chuyển tới Mỹ và châu Á đã không thể khởi hành, trong khi các tàu khác buộc phải rời cảng trong tình trạng rỗng hàng.

Cảng Jose - một trong những trung tâm dầu khí lớn nhất của Venezuela, không ghi nhận bất kỳ hoạt động xuất hàng nào trong ngày 3/1.

Đáng chú ý, ngay cả các chuyến vận chuyển liên quan đến Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA và đối tác chính là Chevron (Mỹ) cũng bị đình trệ, cho thấy phạm vi tác động rộng của các biện pháp kiểm soát hiện nay.

Các nguồn tin trong ngành dầu khí cảnh báo tình trạng tê liệt xuất khẩu có thể buộc Venezuela phải đẩy mạnh cắt giảm sản lượng trong những ngày tới. Khi các bồn chứa trên bờ và kho chứa nổi đạt mức tối đa, các mỏ dầu sẽ không còn khả năng tiếp tục khai thác với công suất hiện tại, dẫn đến việc đóng giếng và thiệt hại kinh tế sâu rộng.

Những diễn biến này diễn ra song song với việc Mỹ chính thức bước vào vai trò điều phối giai đoạn chuyển tiếp hậu chính quyền Tổng thống Maduro.

Giới quan sát nhận định dầu mỏ - nguồn thu chủ lực của nền kinh tế Venezuela, đang trở thành yếu tố trung tâm trong tiến trình chuyển tiếp quyền lực. Việc xuất khẩu dầu bị đóng băng không chỉ gây sức ép kinh tế lớn đối với Caracas mà còn có thể tạo ra những tác động dây chuyền đối với các khách hàng và thị trường năng lượng quốc tế vốn phụ thuộc vào nguồn cung từ Venezuela.

Hiện PDVSA và Chevron chưa đưa ra bình luận về diễn biến trên./.

Mỹ để ngỏ khả năng triển khai quân sự, tái thiết ngành dầu mỏ Venezuela Phát biểu tại buổi họp báo về chiến dịch quân sự ở Venezuela, Tổng thống Trump cũng cho biết Mỹ dự định"điều hành" Venezuela trong một thời gian dài để tái thiết ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này.