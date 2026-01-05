Giá vàng ngày 5/1: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Thị trường kim loại quý trong năm 2025 đã chứng kiến một đợt tăng giá mang tính lịch sử, khiến ngay cả những nhà đầu tư lạc quan nhất cũng phải bất ngờ.

Giá vàng, từ mức khoảng 2.606 USD/ounce vào cuối năm 2024, đã tăng hơn 60% trong năm 2025, liên tiếp lập đỉnh mới và chốt năm quanh mức 4.325 USD/ounce, mức tăng mạnh nhất theo tỷ lệ phần trăm kể từ 1979.

Bước sang năm 2026, nhiều định chế tài chính lớn, trong đó có ngân hàng Bank of America, cho rằng đà tăng giá của vàng vẫn chưa chấm dứt.

Các chuyên gia của ngân hàng này dự báo giá vàng có thể tiến tới mốc 5.000 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 5/1, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 150,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 5/1:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: