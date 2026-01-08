Nhiều siêu thị thu hồi, dừng bán sản phẩm đồ hộp của Công ty đồ hộp Hạ Long

Nhiều siêu thị tại Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi, tạm dừng bán sản phẩm đồ hộp của Công ty đồ hộp Hạ Long.

Ngày 8/1, theo tìm hiểu của phóng viên TTXVN tại Hải Phòng, các siêu thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng như: Go! Hải Dương, Intimex Hải Dương và chuỗi siêu thị WinMart đã thu hồi và dừng bán toàn bộ các sản phẩm đồ hộp của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Ha Long Canfoco).

Một nhân viên bán hàng của siêu thị WinMart tại phố Trần Hưng Đạo, phường Hải Dương cho biết, trước đây, các sản phẩm đồ hộp của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long bán khá chạy, nhất là sản phẩm đồ hộp pate cột đèn.

Nhưng từ tối 7/1, sau khi nhận được thông tin, Công ty đã chỉ đạo dừng bán toàn bộ mặt hàng này trong chuỗi siêu thị.

Trước đó, theo Công an thành phố Hải Phòng, ngày 08/9/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an thành phố Hải Phòng) đã phát hiện 02 xe ôtô, bắt giữ đối tượng Lê Bá Doanh (sinh năm 1977, trú tại 12/48 Tôn Đức Thắng, phường An Biên, thành phố Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (sinh năm 1991, địa chỉ: thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, thành phố Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định, các mẫu phẩm thịt lợn trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long có kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong 04 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Đến ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.”

Ngày 24/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố khởi tố đối với 09 bị can gồm: Bùi Đức Trọng (sinh năm 1979, trú tại số 8/26/90/191 Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng); Lê Bá Doanh (sinh năm 1977, trú tại12/48 Tôn Đức Thắng, phường An Biên, thành phố Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1980, trú tại tổ dân phố Tiên Xá 2, phường Mỹ Hào, Hưng Yên); Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1977, trú tại thôn Đồng Vị, xã Đông Hưng, Hưng Yên); Đinh Thị Nghị (sinh năm 1982, trú tại thôn Quang Trung, xã Thần Khê, Hưng Yên); Nguyễn Bình Loan (sinh năm 1968, trú tại thôn Trần Phú, xã Thần Khê, Hưng Yên); Phạm Xuân Toan (sinh năm 1975, trú tại thôn Đông Đô Kỳ, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Gia Đạt (sinh năm 1971, trú tại thôn Kim Ngọc 3, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên), Trịnh Hà Việt (sinh năm 1991, trú tại thôn Thiện Trang, xã Hà Nam, thành phố Hải Phòng) cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng này đã thu gom, vận chuyển, lợn chết, lợn bệnh với giá rẻ rồi hợp thức hoá nguồn gốc bằng giấy tờ của các đơn vị kinh doanh giết mổ đã được cấp phép; đồng thời kê khai tiêu thụ nội tỉnh để né giấy kiểm dịch, sau đó tổ chức vận chuyển nhanh, phân phối nhanh vào ban đêm hòng tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngay khi tiếp nhận thông tin từ các phương tiện truyền thông đại chúng, để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng, Tập đoàn Central Retail Việt Nam (sở hữu hệ thống bán lẻ hiện đại GO!) cho biết, tạm thời gỡ tất cả các sản phẩm chế biến từ thịt lợn của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Canfoco) khỏi các kệ hàng của siêu thị cho đến khi có kết luận cuối cùng.

“Tập đoàn Central Retail Việt Nam luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi luôn tập trung kiểm soát chặt chẽ đảm bảo chất lượng hàng hóa từ lúc nhập hàng, bảo quản, bày bán; Tập trung công tác đảm bảo hàng hoá có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, thông tin giá cả minh bạch đến người tiêu dùng,” đại diện truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết.

Tương tự, nhiều hệ thống bán lẻ hiện đại lớn như MM Mega Market Việt Nam cũng ngay lập tức rà soát và tiến hành thu hồi các sản phẩm liên quan trên toàn hệ thống.

Đại diện đơn vị này cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc, lắng nghe và thực hiện đầy đủ các chỉ đạo từ cơ quan chức năng, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm cho khách hàng.

Ngoài ra, nhiều hệ thống bán lẻ hiện đại lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng gỡ hàng hóa của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long khỏi kệ hàng, trong lúc chờ kết luận của cơ quan chức năng, đồng thời yêu cầu nhà cung cấp này làm rõ và giải trình cụ thể về sự việc.

Nhiều giải pháp phòng ngừa rủi ro cũng được triển khai, như rà soát tất cả các nhà cung cấp các sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn trong hệ thống.

“Chúng tôi luôn cam kết cam kết đặt sức khỏe, quyền lợi và sự yên tâm của khách hàng lên hàng đầu. Với tất cả các nhà cung cấp, cung ứng hàng hóa vào hệ thống, chúng tôi luôn đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt nhằm kiểm soát chặt chẽ hàng hóa được đưa vào hệ thống. Đồng thời yêu cầu các nhà cung cấp gửi hồ sơ pháp lý, công bố chất lượng và các hồ sơ kiểm nghiệm liên quan để thẩm định trước khi nhập hàng và vào bất kỳ thời điểm khi được yêu cầu,” đại diện một hệ thống bán lẻ lớn trên địa bàn cho biết.

Trước đó, Công an Thành phố Hải Phòng đã khởi tố 9 bị can liên quan vụ tuồn hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh vào Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, trong đó khoảng 2 tấn trong số này đã được đưa vào chế biến, đóng gói thành phẩm trước khi bị phát hiện./.

