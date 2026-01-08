Gia Lai khởi công xây dựng gần 300 căn hộ nhà ở xã hội

Ngày 8/1, tại phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai đã diễn ra Lễ động thổ khởi công dự án Nhà ở xã hội Chung cư Phú Tài Lộc.

Dự án được xây dựng với quy mô 1 khối nhà chung cư cao 23 tầng, khoảng 285 căn hộ, tổng diện tích sàn sử dụng khoảng 29.000m2, cùng với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, nhà sinh hoạt cộng đồng, không gian cây xanh, cảnh quan…

Dự án Nhà ở xã hội Chung cư Phú Tài Lộc đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư theo Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 15/3/2023.

Dự án được triển khai trên khu đất có diện tích khoảng 4.711,2m2, ở gần khu công nghiệp Phú Tài (trên đường Hùng Vương, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn cũ), phường Quy Nhơn Bắc với tổng mức đầu tư 358 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế cho rằng thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt phát triển nhà ở xã hội; đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và từng giai đoạn; ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong tổ chức triển khai thực hiện.

Quan điểm của tỉnh luôn xem phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện để người dân “an cư lạc nghiệp,” từ đó đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Quế, dự án Nhà ở xã hội Chung cư Phú Tài Lộc là một trong những dự án thuộc danh mục các dự án nhà ở xã hội cần hoàn thành để thực hiện Chương trình đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Khi hoàn thành, dự án không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội cho người dân, mà còn chỉnh trang đô thị, cải thiện kiến trúc cảnh quan, tạo điểm nhấn cho khu vực và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế cũng yêu cầu chủ đầu tư cần xác định giá bán, giá cho thuê, thuê mua và giá dịch vụ quản lý, vận hành phải được tính toán hợp lý, công khai, minh bạch, phù hợp với thu nhập của các đối tượng thụ hưởng, tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước và khung giá do tỉnh ban hành.

Các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, lắp đặt thiết bị cần tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ, tuân thủ nghiêm các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường; hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân khu vực lân cận.

Năm 2025, tỉnh đã hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, với 742 căn hộ hoàn thành đưa vào sử dụng và khoảng 1.258 căn hộ hoàn thành phần thô./.

