Giá căn hộ tại Hà Nội đạt trung bình khoảng 102 triệu đồng mỗi m2

Thị trường nhà ở Hà Nội bước vào năm 2026 với tín hiệu phục hồi rõ nét, trong đó mặt bằng giá căn hộ tiếp tục neo cao.

Dữ liệu nghiên cứu của Công ty Savills Việt Nam cho thấy giá bán sơ cấp trung bình đã đạt khoảng 102 triệu đồng/m2. Mức giá này phản ánh xu hướng nâng cấp phân khúc ngày càng rõ rệt.

Nếu năm 2025 nguồn cung căn hộ mới ghi nhận mức cao nhất trong vòng 5 năm, chủ yếu đến từ phân khúc hạng B thì hiện nay cơ cấu sản phẩm đang dịch chuyển lên nhóm trung-cao cấp. Thực tế ghi nhận, tại Hà Nội, các căn hộ có giá từ 4 tỷ đồng trở lên chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường.

Theo bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn của Savills, động lực thị trường đang cải thiện nhưng nguồn cung vẫn tập trung ở phân khúc hạng B. Việc phát triển hạ tầng được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội cho các sản phẩm có mức giá phù hợp hơn trong tương lai.

Bước sang năm 2026, thị trường dự kiến đón khoảng 18.454 căn hộ mới, chủ yếu thuộc phân khúc hạng A và B. Dù nguồn cung tăng, mặt bằng giá được dự báo khó giảm trong ngắn hạn do chi phí phát triển cao và xu hướng tập trung vào sản phẩm chất lượng.

Các đại đô thị tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt nguồn cung và giao dịch. Năm 2025, những dự án như Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Global Gate và Vinhomes Wonder City chiếm hơn 50% tổng nguồn cung và lượng giao dịch toàn thị trường.

Đáng chú ý, các dự án này chủ yếu nằm ngoài khu vực nội đô, cho thấy xu hướng dịch chuyển không gian phát triển sang các khu vực phía Đông, Tây và Bắc ngày càng rõ nét.

Bên cạnh đó, các địa phương giáp ranh như Hưng Yên và Bắc Ninh được kỳ vọng gia tăng vai trò trong việc bổ sung nguồn cung, nhờ lợi thế quỹ đất và hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện.

Ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội nhận xét, các khu vực ngoài trung tâm như Đông Anh đang nổi lên khi hạ tầng giao thông được cải thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển và gia tăng sức hút đối với người mua nhà.

Trong bối cảnh nguồn cung tăng nhưng tập trung vào phân khúc trung-cao cấp, thị trường nhà ở Hà Nội năm 2026 nhiều khả năng tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao, đồng thời đẩy nhanh xu hướng dịch chuyển ra vùng ven - chuyên gia này phân tích.

Các chỉ số cũng cho thấy năm 2026 sẽ là giai đoạn thị trường tăng mạnh nguồn cung nhưng chưa có dấu hiệu giảm giá, do cơ cấu sản phẩm vẫn tập trung ở phân khúc trung-cao cấp.

Quy hoạch đô thị dài hạn được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy giãn dân, giảm áp lực nội đô và tái cân bằng cung-cầu. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng vẫn duy trì mặt bằng giá cao, đặc biệt tại các dự án có hạ tầng và tiện ích đồng bộ./.

