Nguồn cung căn hộ tại Hà Nội sẽ dồi dào hơn kể từ năm 2026

Công ty Savill dự báo, trong quý 4, thị trường Hà Nội sẽ đón nhận nguồn cung mới 8.900 căn hộ chung cư; trong đó, chủ yếu là căn hộ hạng B.

Tuy nhiên, phải từ năm 2026 trở đi thì nguồn cung mới dồi dào hơn.

Theo bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội, những dòng sản phẩm được tung ra từ các chủ đầu tư uy tín, vị trí đẹp, pháp lý ổn sẽ vẫn thu hút được các nhà đầu tư, cũng như người mua sử dụng.

Đối với những dòng sản phẩm diện tích nhỏ hay những dòng sản phẩm một và hai phòng ngủ thường sẽ thu hút được nhiều người mua hơn.

Với phân khúc hạng C, bà Hằng nhận định tình trạng mất cân đối nguồn cung dự kiến sẽ sớm được cải thiện nhờ việc chính quyền địa phương đẩy mạnh xét duyệt, thực hiện thí điểm một số dự án nhà ở tại Hà Nội cũng như đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng khả năng kết nối và đi lại giữa các vùng trong thời gian sắp tới. Một số dự án đã hoàn tất thủ tục pháp lý, đang hoàn thiện chuẩn bị sản phẩm và sẽ sớm ra mắt thị trường.

Bên cạnh đó, Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh việc phát triển các dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân nhằm giải quyết các hạn chế về khả năng chi trả và hỗ trợ tiếp cận nhà ở rộng rãi hơn.

Nếu các biện pháp này tiếp tục được thực hiện thì có thể kỳ vọng sớm khắc phục tình trạng thiếu hụt nhà ở vừa túi tiền và nhà ở xã hội - những phân khúc vốn khan hiếm trong suốt thời gian qua, bà Hằng phân tích.

Đánh giá chung về thị trường, chuyên gia của Savill nhận xét phân khúc căn hộ tại Hà Nội tiếp tục thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ trong năm 2025 nhờ sự hỗ trợ từ cơ sở hạ tầng được cải thiện cũng như các cải cách quy hoạch và nguồn cầu lớn.

Chỉ tính riêng quý 3/2025, nguồn cung mới đạt 6.300 căn, giảm nhẹ so với quý trước đó nhưng lại tăng theo năm. Số lượng căn bán được đạt 7.300, tăng cả theo quý và theo năm.

Nguồn cung mới có tỷ lệ hấp thụ trên 80%. Đáng chú ý, nguồn cung mới luôn vượt trội so với toàn thị trường về tỷ lệ hấp thụ. Điều này phản ánh sở thích của người mua đối với các dự án mới ra mắt, thường có vị trí đẹp, chủ đầu tư uy tín, pháp lý đầy đủ, thiết kế hiện đại, tiện ích tốt hơn và có chính sách thanh toán linh hoạt hơn.

Cùng đó, nhiều dự án mới tập trung ở phân khúc hạng A ghi nhận thanh khoản tốt. Nghiên cứu sơ bộ của Savills cho thấy các dự án được phê duyệt ngoài các đại đô thị lớn, thời gian gần đây đã có những tín hiệu tích cực với số lượng căn hộ bán ra tăng rõ rệt so với giai đoạn trước.

Thực tế, nhiều dự án mới vẫn tập trung ở phân khúc hạng A, nằm tại các vị trí đắc địa, khiến giá bán sơ cấp trên thị trường đang ở mức trung bình trên 100 triệu đồng/m2.

Phân khúc căn hộ hạng A và hạng B vẫn ghi nhận thanh khoản tốt. Nguồn cung mới tung ra trong quý 3/2025 đạt khoảng 6.300 căn, với tỷ lệ hấp thụ lên tới 81%, một con số tích cực cho thấy nhu cầu ở thực và đầu tư vẫn duy trì ổn định. Nếu tính chung cả thị trường, bao gồm hàng tồn kho, tỷ lệ hấp thụ cũng đạt khoảng 64%, thể hiện xu hướng phục hồi rõ rệt./.

