Nâng cao năng lực ứng phó với cháy đa tình huống tại khu đô thị hiện đại

Cuộc diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn nhất trong năm được tổ chức thành công tại Khu đô thị Vinhomes Grand Park, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là mô phỏng tình huống cháy nổ phức tạp tại tầng hầm khu chung cư Glory Heights, kết hợp cùng vụ cháy thứ phát trên tầng cao và tai nạn giao thông nghiêm trọng. Dưới sự chỉ huy thống nhất, các lực lượng chức năng đã phối hợp nhịp nhàng thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ: chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, sơ tán người dân và cấp cứu tại chỗ. Bài học quan trọng nhất từ cuộc diễn tập này là tầm quan trọng của việc xây dựng phương án chữa cháy khoa học và sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng.

Việc ứng dụng trang thiết bị hiện đại như xe thang cao tầng, hệ thống thông tin liên lạc và thiết bị cứu hộ chuyên dụng đã chứng minh hiệu quả rõ rệt trong việc xử lý các tình huống khẩn cấp. Cuộc diễn tập không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn để lại những bài học thực tiễn quý giá về công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu đô thị cao tầng. Những kinh nghiệm thu được từ sự kiện này sẽ góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố./.