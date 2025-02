Hà Nội ban hành tài liệu kỹ thuật an toàn PCCC đối với nhà ở nhiều căn hộ

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 427/UBND-SXS về tài liệu kỹ thuật hướng dẫn giải pháp cấp thiết tăng cường điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ).

Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tại kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 29/6/2024, đồng thời thành phố thống nhất với nội dung đề xuất của Sở Xây dựng và Công an Thành phố về ban hành Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn.

Cụ thể, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Công an Thành phố, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện công bố Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn.

Bên cạnh đó, Thành phố giao ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Công an Thành phố tiếp tục thực hiện trách nhiệm giao tại Quyết định 32/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố quyết định ban hành quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố; tổ chức triển khai Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn theo nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 29/6/2024 của Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong triển khai các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, khó khăn, vướng mắc kịp thời tổng hợp, tham mưu, đề xuất, báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Tại văn bản này, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Công an Hà Nội nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố quyết định ban hành quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố; trong đó bổ sung các quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình "Nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ" theo quy định pháp luật về nhà ở.

Một số nhóm giải pháp có thể tham khảo áp dụng đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ). Đơn cử, đối với việc sử dụng điện tài liệu lưu ý rà soát công suất của hệ thống điện trong nhà phù hợp với nhu cầu tiêu thụ. Cần bố trí aptômat làm thiết bị đóng cắt nguồn điện bảo đảm ngắt điện khi có sự cố cháy nổ (ngắt nguồn điện sinh hoạt khi có sự cố cháy).

Đảm bảo rằng hệ thống điện trong phòng trọ, căn hộ được lắp đặt và sử dụng an toàn và thường xuyên kiểm tra thay thế, khắc phục những nguy cơ mất an toàn về điện có thể gây cháy, nổ. Thường xuyên tự kiểm tra, phát hiện và khắc phục kịp thời nguyên nhân gây cháy nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Đường dẫn điện cấp cho phần nhà để ở cần được tách riêng với đường dẫn điện cấp cho khu vực sản xuất, kinh doanh. Mỗi căn hộ hoặc gian phòng ở phải bố trí tối thiểu 01 áptômat.

Ngoài ra, chủ nhà, người quản lý, người sử dụng căn hộ thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh đối với các thiết bị điện có nguy cơ cháy nổ cao như: điều hòa, bình nóng lạnh, tủ lạnh, máy giặt, lò sưởi... Không để các đồ dùng, vật dụng, chất dễ cháy gần các thiết bị này, đồng thời quy định chặt chẽ việc nấu nướng, thờ cúng, đốt vàng mã, sạc điện đối với xe đạp, xe máy điện, thiết bị tiêu thụ điện, đặc biệt là tại tầng hầm, khu vực để xe... Nghiêm cấm sử dụng bình gas mini đã qua sử dụng nhiều lần không đảm bảo an

Đối với việc sắp xếp khu vực đỗ xe công trình, sạc xe điện, phải bố trí đủ diện tích đỗ xe hai bánh: chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát về diện tích đỗ xe của công trình; Các công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ phải thực hiện rà soát và bố cục lại toàn bộ khu vực để xe đảm bảo diện tích tối thiểu 6m2 chỗ để xe máy, xe đạp cho mỗi căn hộ. Trường hợp không đảm bảo diện tích để xe theo số lượng căn hộ/cư dân tại tòa nhà thì phải có phương án gửi xe bên ngoài công trình để đảm bảo quy chuẩn quy định.

Khu vực sạc điện cho xe sử dụng điện (nếu có) phải được bố trí riêng đảm bảo khoảng cách an toàn với các phương tiện xung quanh; không được sạc pin qua đêm; bộ sạc phải phù hợp hệ thống pin xe; quá trình sạc pin phải được theo dõi an toàn; bổ sung thiết bị chữa cháy chuyên dụng phù hợp để xử lý sự cố cháy nổ pin xe điện…/.

