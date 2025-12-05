Vụ cháy quán ăn tại TP Hồ Chí Minh: Hai người bị thương đã ổn định sức khỏe

Liên quan đến vụ cháy tại quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh rạng sáng 5/12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định thông tin ngoài 4 trường hợp tử vong ngoại viện, đơn vị đang điều trị tích cực cho 2 nạn nhân khác.

Đến trưa cùng ngày, sức khỏe các nạn nhân đã ổn định.

Vào lúc 4 giờ 47 phút, Tổng đài Cấp cứu 115 đặt tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cũ) tiếp nhận một cuộc gọi báo cháy nhà tại địa chỉ 225 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh.

Ngay lập tức, 2 êkíp trực cấp cứu ngoại viện của Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp cận hiện trường và đưa 6 nạn nhân về Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2.

Có 4 trường hợp là: L.Q.A (sinh năm 1997), Đ.T.K.H (sinh năm 1985), Đ.K.L (sinh năm 2018), H.K.N.N (sinh năm 2023) đã ngưng tim, ngưng thở ngoại viện, dù được các bác sỹ Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Nhi đồng 2 tích cực cấp cứu, kích hoạt hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO) nhưng đã không qua khỏi do tình trạng quá nặng.

Hai trường hợp còn lại là T.T.T.L (sinh năm 2004) và T.T.N.K (sinh năm 2007) tỉnh táo, ổn định, sau khi sơ cứu đã được chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 1 để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 5/12, ngọn lửa bùng phát tại tầng 1 của quán ăn có địa chỉ 225 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi phát hiện, người dân xung quanh đã hô hoán và hỗ trợ dập lửa nhưng không thành.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng, xe thang cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy và đưa 6 nạn nhân đi cấp cứu.

Đến gần 7 giờ sáng, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại./.

Công điện của Thủ tướng về vụ cháy quán ăn tại Thành phố Hồ Chí Minh Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.