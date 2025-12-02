Đề xuất miễn một năm phí bảo hiểm y tế cho người dân bị thiệt hại bởi bão lũ

Sáng 2/12, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Tán thành cao với sự cần thiết và ý nghĩa chiến lược của việc Quốc hội ban hành Nghị quyết, đại biểu Phạm Thị Kiều (Lâm Đồng) khẳng định đây là chủ trương thể hiện tầm nhìn dài hạn, phù hợp với quan điểm của Đảng về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu bức thiết của thực tiễn khi ngành y tế đang chịu sức ép lớn về tài chính, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực.

Liên quan đến nội dung mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân tại Điều 2, đại biểu đánh giá rất cao định hướng thực hiện miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế đến năm 2030.

Theo đại biểu, đây là một bước đi có tính lịch sử, góp phần giảm gánh nặng chi phí trực tiếp cho người dân và củng cố an sinh xã hội.

Tuy nhiên, để chính sách có tính khả thi và bền vững, đại biểu Phạm Thị Kiều đề nghị Cơ quan soạn thảo cần xác định rõ ràng và định lượng khái niệm cơ bản được miễn viện phí; quy định rõ ràng hơn về phạm vi, lộ trình và cơ chế vận hành theo hướng xây dựng bộ tiêu chí khoa học, minh bạch đi kèm đánh giá đầy đủ các kịch bản cân đối quỹ bảo hiểm y tế và ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, khi thực hiện tăng mức hưởng cho các đối tượng chính sách và người thu nhập thấp, đại biểu cho rằng cần tính toán kỹ để không tạo sức ép quá lớn lên nguồn quỹ, bảo đảm đột phá chính sách nhưng không đánh đổi tính bền vững tài chính của hệ thống y tế.

Cùng quan tâm đến nội dung về quyền lợi mở rộng chăm sóc sức khỏe và chi phí y tế cho người dân tại Điều 2, đại biểu Hà Sỹ Huân (Thái Nguyên) nhất trí với chủ trương từ năm 2026 người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc được khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị Cơ quan soạn thảo bổ sung quy định về nhóm đối tượng ưu tiên cụ thể, ví dụ là người cao tuổi, người lao động trong môi trường độc hại hoặc người lao động tại vùng khó khăn để các địa phương có lộ trình chủ động bố trí nguồn lực thực hiện và thống nhất trong cả nước; đồng thời đề xuất giao Chính phủ ban hành khung danh mục khám, sàng lọc cơ bản, tránh tình trạng triển khai thực hiện dàn trải, hình thức không hiệu quả.

Bên cạnh đó, tại điểm b, khoản 2, Điều 2, đại biểu Hà Sỹ Huân đề nghị bổ sung nội dung yêu cầu xác định rõ đối tượng người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên để đảm bảo thống nhất trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện áp dụng Nghị quyết khi được thông qua.

Cho rằng quy định tổ chức thực hiện thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế bổ sung theo yêu cầu của người dân được đề cập tại khoản 3, Điều 2 của dự thảo là cần thiết, phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế, tuy nhiên, theo đại biểu tỉnh Thái Nguyên, cần có quy định về cơ quan giám sát, cơ chế bảo vệ người mua bảo hiểm, tránh thương mại hóa quá mức ở lĩnh vực này.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Trịnh Thị Tú Anh phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đối với chính sách mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm gánh nặng tài chính y tế cho người dân được nêu tại Điều 2, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) nhất trí rất cao với các đề xuất trong dự thảo Nghị quyết, nhấn mạnh đây là những quy định mang đậm tính nhân văn, đáp ứng kịp thời nguyện vọng của cử tri, thể hiện sâu sắc sự quan tâm của Nhà nước đối với công tác an sinh xã hội.

Theo đại biểu, nhiều cử tri phản ánh gánh nặng chi phí điều trị vẫn là rào cản lớn nhất đối với người bệnh. Nhiều loại thuốc thế hệ mới như thuốc điều trị đích, thuốc miễn dịch đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong điều trị, giúp kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng sống.

Tuy nhiên, chi phí cao khiến người bệnh không thể tiếp cận điều trị tối ưu. Thống kê cho thấy tiền thuốc luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu chi phí khám, chữa bệnh, chiếm khoảng 33%, mặc dù đây là mức đã giảm từ mức 40-50% so với những năm trước.

Do đó, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh kiến nghị cập nhật danh mục thuốc kịp thời, nhất là đối với các loại thuốc điều trị ung thư, thuốc điều hòa miễn dịch thế hệ mới để giảm chi phí cho tiền túi của người dân, đảm bảo quyền lợi cho hơn 95,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế hiện nay.

"Tôi cho rằng nên ưu tiên các loại thuốc có bằng chứng lâm sàng mạnh, hiệu quả đã được chứng minh rõ ràng, danh mục cần được cập nhật một cách linh hoạt, kịp thời theo tiến bộ của y học quốc tế, đồng thời gắn việc mở rộng danh mục với cơ chế đánh giá hiệu quả, trả chi phí nhằm đảm bảo việc chi trả vừa căn cơ, vừa bền vững. Đây là giải pháp trực tiếp, thiết thực để người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, có gia cảnh khó khăn không bị bỏ lại phía sau trong hành trình điều trị," đại biểu nêu quan điểm.

Bên cạnh đó, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm có chính sách đặc thù đột phá để miễn phí một năm tiền đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước cho người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại các tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp, thiệt hại nặng nề bởi bão lũ trong thời gian vừa qua.

"Hiện nay Nhà nước đã có chính sách cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh. Như vậy, nếu bảo hiểm y tế cũng được cấp miễn phí thì an sinh xã hội sẽ được đảm bảo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng cao", đại biểu nói./.

