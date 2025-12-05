Lâm Đồng cứu khẩn cấp 3 tàu trôi ra cửa biển Phú Hài

Sáng 5/12, Trung tá Võ Duy Thạnh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Thanh Hải, xác nhận đã hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp 1 tàu dầu và 2 tàu hậu cần bị đứt neo, trôi ra cửa biển Phú Hài (phường Phú Thủy).

Vụ việc xảy ra lúc 4 giờ ngày 5/12. Dưới sức ép của dòng chảy nước lũ, các tàu đã bị đứt neo trôi dạt ra cửa biển Phú Hài. Các tàu gặp nạn gồm tàu dầu Hiệp Thịnh 07 và hai tàu hậu cần BTh 93989 TS; BTh 93999 TS.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Thanh Hải đã huy động 2 tàu cá và 10 ngư dân làm nghề tìm kiếm trong khu vực vùng biển vịnh Phan Thiết hỗ trợ cứu tàu bị trôi.

Đến 5h30 sáng, lực lượng biên phòng và ngư dân đã tìm thấy 3 tàu trôi. Chủ tàu đã tiếp cận phương tiện và lên tàu khắc phục sự cố. Hiện 3 tàu đang ở khu vực biển Đồi Dương cách bờ khoảng 400m, khu vực thời tiết gió nhẹ, biển êm, người và phương tiện đảm bảo an toàn.

Trước đó, lực lượng Đồn Biên phòng Thanh Hải đã tập trung ứng cứu tàu cá BTh95456 TS bị trôi dạt vào bờ biển Đồi Dương (phường Phan Thiết) mắc cạn. Đến 1 giờ 30 phút ngày 5/12, Đồn Biên phòng Thanh Hải đưa được tàu vào bờ an toàn.

Sáng ngày 5/12, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng có báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa lũ xảy ra trên địa bàn. Qua thống kê sơ bộ từ các địa phương, đến sáng ngày 5/12 có 1 người chết (ông Nguyễn Văn Tạc, 60 tuổi, công dân tổ 3 thôn Hội Nhơn, xã Hàm Liêm đã tự ý đi về nhà từ nơi xã bố trí nơi ở an toàn và đã đuối nước).

Thống kê có khoảng 3.296 căn nhà bị ngập lụt, ảnh hưởng; nhiều tài sản bị hư hỏng. Hiện nay các khu vực vẫn đang tiếp tục ngập. Ngập nặng nhất là tại các xã, phường ven biển tỉnh Lâm Đồng như: Hàm Liêm, Lương Sơn, Liên Hương, Hàm Thắng... Có hơn 1.000 hộ dân bị ngập sâu trong nước phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp diễn ra trên diện rộng, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập lụt, ảnh hưởng 3.357 ha; tàu cá bị đứt neo, chìm 24 tàu; 4.053 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; thiệt hại 300m2 diện tích ao nuôi cá...

Hiện các đơn vị đang tiếp tục duy trì chế độ trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến thời tiết trong khu vực, chủ động thông tin, thông báo, cảnh báo kịp đến chính quyền địa phương và người dân để phòng, tránh thiệt hại có thể xảy ra; kịp thời tổng hợp tình hình ảnh hưởng, thiệt hại và đôn đốc, hướng dẫn các địa phương trong công tác phòng, tránh và khắc phục hậu quả thiên tai./.

