Lâm Đồng: Nhiều tuyến đèo, quốc lộ tiếp tục sạt lở và ách tắc do mưa lớn

Trận mưa đặc biệt lớn đêm 3/12 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khiến nhiều khu vực bị nước dâng gây lũ và ngập úng khu vực dân cư. Một số tuyến đường trọng yếu, chủ yếu là những nơi có đèo dốc ở nhiều địa phương hiện vẫn đang bị ách tắc do sạt lở.

Có mặt tại đèo Mimosa lúc 10 giờ ngày 4/12, phóng viên TTXVN chứng kiến tuyến đèo trọng yếu vào cửa ngõ đô thị Đà Lạt (dành cho xe vận tải) đang bị ách tắc khá nghiêm trọng.

Tại km 226 của tuyến Quốc lộ 20 đoạn đi qua đèo Mimosa - khu vực mới được sửa chữa tạm thời - bùn đất tiếp tục sạt từ phía taluy dương xuống vùi lấp con đường tạm mới mở để thông xe tạm thời từ tối 30/11.

Đèo Mimosa biến thành vực sâu đêm 19/11, nay tiếp tục bị sạt lở do mưa lớn. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Các phương tiện máy móc do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hưng Nguyên đang hối hả san gạt lượng đất đá rất lớn ra khỏi mặt đường. Trong khi đó, phía taluy âm, một số máy móc cũng vẫn đang tiếp tục triển khai gia cố nền đường chống sụt lún.

Đại diện doanh nghiệp cho biết cố gắng đến đầu giờ chiều nay (khoảng 13 giờ) sẽ thông tuyến cho con đèo này.

Trong khi đó, ở 3 vị trí khác, nhiều cây thông rừng bị tụt gốc do đất sạt lở, đổ xuống chắn ngang mặt đường. Lực lượng chức năng đang hối hả cưa các thân gỗ để giải phóng mặt đường.

Theo thông tin từ các địa phương, trên Quốc lộ 20 đoạn qua đèo D'Ran gần cầu Xéo, giáp ranh giữa phường Xuân Trường-Đà Lạt và xã D'Ran cũng sạt lở nghiêm trọng.

Sáng 4/12, nhiều người dân đi làm, học sinh đi học không thể lưu thông qua đoạn sạt lở. Mưa lớn khiến đèo Sacom-hồ Tuyền Lâm, đèo Prenn, đèo Sông Pha cũng sạt lở một số vị trí. Tuy nhiên, xe cộ vẫn có thể lưu thông tốc độ hạn chế.

Tuyến Quốc lộ 28 nối Phan Thiết với Di Linh đoạn qua đèo Gia Bắc trên địa bàn xã Sơn Điền (Lâm Đồng) cũng bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí.

Ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Điền, cho biết toàn bộ tuyến đèo này đều xảy ra sạt lở. Cụ thể tại các km 38, 43, 45, 50,51, 53, 61… đều xảy ra sạt lở lấp hết mặt đường chia cắt giao thông, các phương tiện không thể di chuyển.

Đặc biệt tại km53, lượng đất đá sạt xuống mặt đường lên tới trên 1.000m3. Lực lượng chức năng vừa giải phóng được vị trí này thì vị trí khác lại sạt lở tiếp. Nguyên nhân do mưa nhiều ngày qua, đất trên phía taluy dương ngấm no nước nên trở thành bùn nhão và tụt từ cao xuống thấp gây nên tình trạng trên.

Hiện các Tổ Cảnh sát giao thông ở 2 đầu đèo Gia Bắc đang cắt cử cán bộ, chiến sỹ ứng trực điều tiết giao thông, hướng dẫn xe cộ không qua đèo Gia Bắc. Có thể 1-2 ngày nữa vẫn mới có thể thông xe qua tuyến đường này.

Tại nhiều địa phương khác, trận mưa đặc biệt lớn đêm 3/12 khiến nhiều nơi bị lũ, ngập lụt. Cụ thể nước từ thượng nguồn đổ về khiến Quốc lộ 20 qua các thôn Định An, K'Rèn, K'Long (xã Hiệp Thạnh-Lâm Đồng) bị ngập nặng.

Các khu dân cư vùng trũng ở các thôn này bị ngập úng do nước dâng cao. Mưa lũ làm ngập hơn 400 ha đất và hoa màu, trên 70 căn nhà bị ngập sâu 1,5-2,5m, 2 căn nhà bị hư hỏng; mưa lũ làm sạt lở 3 cầu dân sinh.

Các lực lượng chức năng đã kịp thời đưa 16 người dân, trong đó có nhiều người già, người bệnh và trẻ em ra khỏi vùng nguy hiểm, nên không thiệt hại về người.

Tại xã Nam Ban-Lâm Hà cũng xảy ra tình trạng lũ lớn trên các con sông gây ngập úng nhiều nhà dân.

Trên địa bàn Đà Lạt, mưa lớn trong gây ngập nặng khu dân cư dọc suối Phan Đình Phùng thuộc phường Cam Ly-Đà Lạt và phường Xuân Hương-Đà Lạt.

Tương tự các khu dân cư và vườn canh tác ra hoa ở đường Cách Mạng Tháng Tám, Trạng Trình, Trương Văn Hoàn… trên địa bàn phường Lâm Viên-Đà Lạt cũng bị ngập nặng. Tuy nhiên, đến 6 giờ ngày 4/12, nước cơ bản rút hết.

Hiện tại, trên địa bàn đô thị Đà Lạt đã ngớt mưa, có lúc hửng nắng. Giao thông từ các tỉnh thành khu vực phía Nam vào trung tâm tỉnh lỵ không bị ảnh hưởng nhiều trừ các phương tiện vận tải qua đèo Mimosa.

Các phương tiện của Công ty TNHH Hưng Nguyên nỗ lực xử lý khu vực sạt lở nhằm thông đèo Mimosa vào chiều 4/12. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Sáng 4/12, nước lũ kết hợp mưa lớn khiến nước dâng cao trên Quốc lộ 1A qua khu vực xã Hồng Sơn (Lâm Đồng) và nhiều tuyến quốc lộ khác bị ngập sâu, các phương tiện không thể lưu thông.

Theo người dân địa phương, khoảng từ 2 giờ ngày 4/12, nước lũ dâng cao trên quốc lộ 1A đoạn qua khu vực xã Hồng Sơn khiến các phương tiện không thể lưu thông. Người dân ở khu vực ngập sâu được lực lượng địa phương di dời đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng chốt chặn 2 đầu đoạn ngập sâu tại Quốc lộ 1A để điều tiết không cho các phương tiện lưu thông qua.

Nước từ sông Lũy dâng cao, làm ngập tràn qua quốc lộ 1A, đoạn từ km1658+100 đến km1658+750, thuộc xã Lương Sơn. Nơi đây nước ngập qua đường sâu khoảng 1m.

Mưa lớn gây ngập nhiều đoạn Quốc lộ 28 thuộc địa bàn xã Hàm Liêm, các phương tiện lưu thông chậm. Hiện tại khu vực ngập thuộc quốc lộ 28 xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài khoảng 3km.

Không chỉ các quốc lộ bị ngập, mưa lớn kéo dài từ chiều ngày 3 đến rạng sáng 4/12 còn làm sạt lở mái taluy dương, ngập mặt đường cao tốc Phan Thiết-Vĩnh Hảo (km215) thuộc xã Hàm Liêm.

Tại đây, đất cát trên taluy dương sạt lở tràn xuống mặt đường khoảng 20m, chiếm hết 2 làn đường xe chạy. Thời điểm xảy ra sự cố, trời mưa to, các phương tiện lưu thông chậm.

Các đơn vị chức năng bố trí hệ thống biển báo, chóp nón, rào chắn, tổ chức cấm đường tại nút giao Ma Lâm (km208+600) để đảm bảo an toàn giao thông. Xe cộ chạy trên cao tốc hướng từ phía Bắc vào phải ra quốc lộ 28 tại nút giao Ma Lâm.

Hiện chính quyền địa phương của tỉnh Lâm Đồng đang hỗ trợ sơ tán, kiểm tra vùng ngập nặng để có các phương án ứng phó kịp thời./.

