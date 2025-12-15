"Mắt xích vàng" cho cực tăng trưởng mới

Đồng Nai những ngày này như một đại công trường hối hả ngày đêm với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia đang được triển khai.

Từ sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh đến các khu công nghiệp quy mô nghìn ha… đều đang chuẩn bị cho thời khắc đặc biệt để khánh thành, khởi công, thông xe, đón chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12 theo kế hoạch.

Đây không chỉ là cú hích cho Đồng Nai bứt phá, mà còn kết nối những mắt xích vàng của mạng lưới giao thông, mở ra động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tiền đề cho sức bật mới

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Ngày toàn quốc kháng chiến, ngày 19/12 tới, cùng với cả nước, tại Đồng Nai sẽ có 9 dự án đồng loạt khởi động, cơ bản hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông, du lịch, phát triển khu công nghiệp, nhà ở.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) được xây dựng trên diện tích 5.000ha, công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm khi hoàn thành tất cả các giai đoạn.

Đây là dự án giao thông hàng không lớn nhất từ trước đến nay ở nước ta, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế.

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh là 2 dự án có tính chất rất quan trọng trong kết nối giao thông khu vực Đông Nam Bộ, đặc biệt giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai là hai địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất khu vực phía Nam.

Đồng Nai đấu giá quyền sử dụng hơn 90 ha đất dự án du lịch sinh thái núi Chứa Chan. (Nguồn: Báo ảnh Việt Nam)

Ngoài cơ bản hoàn thành những dự án tầm quốc gia như Sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh còn khởi động nhiều dự án lớn với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng gồm Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan (diện tích hơn 100ha), Khu công nghiệp Bàu Cạn-Tân Hiệp giai đoạn 1 (diện tích 1.000ha), Khu công nghiệp Xuân Quế-Sông Nhạn giai đoạn 1 (diện tích 1.000ha); dự kiến khởi động cầu Cát Lái bắc qua sông Đồng Nai nối Thành phố Hồ Chí Minh với vốn đầu tư hơn 19.000 tỷ đồng.

Các dự án này sẽ là tiền đề, tạo sức bật để Đồng Nai vượt lên mạnh mẽ trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội logistics Đồng Nai nhận định các dự án góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, là những “mắt xích vàng” trong kết nối giao thông, giúp tỉnh hội đủ điều kiện để trở thành cực tăng trưởng mới tại khu vực phía Nam.

Đồng thời thúc đẩy phát triển logistics, tạo niềm tin, vận hội mới để doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần đưa địa phương phát triển mạnh mẽ hơn.

Đây được coi là thời khắc lịch sử, dấu ấn trong tiến trình phát triển của Đồng Nai cũng như cả nước. Thành quả này là kết tinh của sự đồng lòng, chung sức, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, người dân và các đơn vị liên quan.

Việc khởi động, cơ bản hoàn thành các dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo thế và lực để Đồng Nai bứt phá, góp phần phát triển kinh tế khu vực và cả nước.

Gấp rút bù tiến độ

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Trung ương, thời gian qua, ACV đã làm việc với nhà thầu, thương lượng với các đối tác; tập trung các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành.

Đến nay, các gói thầu tại dự án được rút ngắn tiến độ từ 3-6 tháng so với hợp đồng ban đầu.

Từ nhiều tháng qua, trên công trường sân bay Long Thành các đơn vị huy động hơn 14.000 nhân lực và 3.000 máy móc thi công cả ngày lẫn đêm.

Mái nhà ga hành khách sân bay Long Thành cơ bản đã hoàn thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Hiện nhà thầu đang tập trung tất cả nguồn lực để hoàn thiện đường cất hạ cánh; đường lăn, sân đỗ tàu bay; lắp đặt thiết bị tại nhà ga hành khách, đảm bảo đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12 tới.

Để đảm bảo dự án thông xe kỹ thuật cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/12, những tháng gần đây các nhà thầu đã tăng cường thêm nhân lực, máy móc, thi công “3 ca, 4 kíp.”

Thượng tá Nguyễn Tất Nam, Giám đốc Ban điều hành Trường Sơn 15 (thi công gói thầu số 18 và gói thầu số 9), cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu cho biết quá trình thi công cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu nhà thầu gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, thiếu vật liệu.

Từ giữa năm 2025, những vướng mắc mới cơ bản được giải quyết, nhà thầu tăng tốc thi công để bù tiến độ.Tại hai gói thầu, liên danh nhà thầu đang huy động hơn 900 nhân lực, máy móc thi công cả ngày lẫn đêm.

Đến nay, nhiều phần việc quan trọng đã cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang tập trung cấp phối đá dăm, thảm nhựa, xây dựng cầu, đảm bảo thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12.

Ngày 19/12, Đồng Nai sẽ khởi động Khu công nghiệp Xuân Quế-Sông Nhạn (giai đoạn 1) với hơn 1.000ha.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Xuân Quế cho biết người dân đồng thuận cao, kỳ vọng dự án tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo tiền đề cho đô thị hóa, xây dựng các dự án hạ tầng, đặc biệt là giao thông kết nối.

Là xã thuần nông với hơn 20.000 dân, nằm cách sân bay Long Thành chỉ 5km và được quy hoạch nhiều tuyến giao thông lớn đi qua, Xuân Quế có nhiều lợi thế để bứt phá.

Đến nay, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, thu hồi hơn 960ha đất và phối hợp chuẩn bị tái định cư cho người dân.

Việc khởi động, cơ bản hoàn thành các dự án là thành quả của sự thống nhất, đồng lòng. Trong số đó, ngành chức năng Đồng Nai đã tập trung tháo gỡ các vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ thủ tục, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng; chủ đầu tư, đơn vị thi công nỗ lực trong triển khai; người dân đồng lòng ủng hộ dự án.

Khi đi vào vận hành, loạt dự án này sẽ tạo trục kết nối chiến lược, nâng tầm năng lực hạ tầng và mở ra động lực tăng trưởng mới cho Đồng Nai và khu vực phía Nam./.

