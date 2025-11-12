“7 kỳ quan đô thị tương lai” của thế giới quy tụ những “ngôi sao” nào?

Cuộc bình chọn toàn cầu “7 Kỳ quan đô thị tương lai” vừa khởi động đã quy tụ loạt siêu đô thị biểu tượng của thế giới từ khắp các châu lục.

Giữa những “ngôi sao” ấy, Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, Việt Nam) tỏa sáng như ứng viên nặng ký từ châu Á, mang khát vọng kiến tạo đô thị ven biển thế kỷ 21 của người Việt sánh ngang những kỳ quan đô thị của tương lai.

Vinhomes Green Paradise - Hình mẫu của đô thị ven biển thế kỷ 21

Vinhomes Green Paradise là siêu đô thị lấn biển lớn nhất Việt Nam, tiên phong trong mô hình ESG++ hài hòa giữa phát triển đô thị và bảo tồn, tái sinh thiên nhiên.

Trên quy mô 2.870ha, dự án dành tới hơn 80% diện tích cho không gian xanh và mặt nước, mật độ xây dựng chỉ 16%.

Dự án áp dụng công nghệ ổn định bùn K-DPM (Kinetic Dry Pneumatic Mixing), là một trong những công nghệ tái tạo bùn mềm thành vật liệu tôn tạo tiên tiến nhất thế giới, hóa giải thách thức nền đất lấn biển của Cần Giờ.

Vinhomes Green Paradise được vận hành hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo từ điện gió ngoài khơi cách bờ 20km - đảm bảo sự tĩnh lặng cho cư dân - năng lượng mặt trời và hệ thống pin lưu trữ.

Phương tiện giao thông trong đô thị cũng đảm bảo không phát thải. Đồng thời, Vinhomes Green Paradise ứng dụng IoT, Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo (AI) cho quản trị, vận hành và giám sát môi trường.

Đặc biệt, hệ thống tiện ích của dự án cũng được quy hoạt và phát triển với triết lý “lấy con người làm trung tâm.” Nơi đây tích hợp hệ thống chăm sóc sức khỏe đẳng cấp thế giới hợp tác giữa Vinmec và Cleveland Clinic (Mỹ), nền giáo dục xuất sắc với các thương hiệu danh tiếng như Vinschool, Brighton College, đô thị hưu trí và dưỡng lão cao cấp Vin New Horizon cùng một hệ sinh thái nuôi dưỡng sức khỏe thể chất và tinh thần trọn đời cho cư dân.

Đời sống văn hóa, tinh thần của cư dân được tôn vinh thông qua các công trình biểu tượng, như Nhà hát Sóng Xanh 7ha, 2 sân golf 18 hố, Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra các lễ hội nghệ thuật toàn cầu, tổ hợp vui chơi giải trí 122ha...

Đặc biệt, được tận hưởng môi trường sống trong lành giữa một bên là “kỳ quan” rừng ngập mặn 75.000ha, một bên là Thái Bình Dương nhưng cư dân vẫn dễ dàng hòa mình vào nhịp sống phố thị sôi động khi dự án kết nối với trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Thành) chỉ sau vài phút di chuyển bằng đường sắt tốc độ cao.

Theo kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, sự góp mặt của Vinhomes Green Paradise trong chiến dịch bình chọn toàn cầu “7 Kỳ quan đô thị tương lai” phản ánh bước trưởng thành của tư duy quy hoạch quốc gia cũng như tầm vóc quốc tế của doanh nghiệp Việt. Đây là dấu mốc cho thấy đô thị Việt đã sẵn sàng sánh vai cùng thế giới, đồng thời, góp phần đặt ra tiêu chuẩn mới cho các thành phố ven biển bền vững.

“Nếu dự án được vinh danh, đó sẽ là niềm tự hào, một cột mốc đặc biệt trong lịch sử quy hoạch Việt Nam. Không chỉ nâng vị thế của doanh nghiệp, dự án còn nâng tầm hình ảnh quốc gia - một Việt Nam năng động, sáng tạo và có tầm nhìn chiến lược về phát triển bền vững,” chuyên gia Trần Ngọc Chính phân tích.

Xiong’an New Area - “Giấc mơ đô thị thế kỷ 21” của đất nước tỷ dân

Được xem là “giấc mơ đô thị thế kỷ 21” của đất nước tỷ dân, Xiong’an New Area (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) có định hướng phát triển thành đô thị xanh-thông minh và đáng sống.

Với quy mô 1.770km2, Xiong’an được ví như “Thâm Quyến thứ 2,” gánh trọng trách giảm tải cho Bắc Kinh và trở thành trung tâm đổi mới công nghệ cao.

Xiong’an New Area. (Nguồn: 7wondersfc.com)

Khoảng 70% diện tích của dự án dành cho hồ, sông và mảng xanh; hơn 50% năng lượng đến từ nguồn tái tạo. Thành phố vận hành bằng “bộ não số” - một trung tâm điều hành tích hợp AI, dữ liệu lớn và điện toán đám mây, giám sát mọi hoạt động theo thời gian thực.

Mô hình “đô thị 15 phút” giúp cư dân tiếp cận mọi dịch vụ trong tầm đi bộ hoặc thông qua hệ thống giao thông điện thân thiện môi trường. Xiong’an thể hiện tầm nhìn táo bạo: kiến tạo đô thị thông minh vì con người, hòa hợp công nghệ và thiên nhiên.

Expo City Dubai (UAE) - Biểu tượng xanh giữa sa mạc

Từ “di sản” của World Expo 2020, Expo City Dubai trở thành hình mẫu cho đô thị bền vững và sáng tạo toàn cầu. Nằm tại Dubai South - kết nối cảng Jebel Ali và sân bay Al Maktoum - thành phố rộng 3,5km2 đáp ứng cộng đồng 75.000 người sinh sống và làm việc.

Expo City. (Nguồn: 7wondersfc.com)

Expo City được phủ xanh bởi 45.000m2 công viên, tiết kiệm 33% năng lượng tái chế nước và hướng tới trung hòa carbon vào 2050.

Các công trình đạt chuẩn LEED Vàng và Bạch kim, vận hành bằng năng lượng mặt trời công suất 5,5MW cùng hệ thống quản lý thông minh Siemens MindSphere.

Waterfall City (Nam Phi) - “Kỳ quan đô thị” của châu Phi mới

Waterfall City là khu đô thị tích hợp lớn nhất Nam Phi. Thành phố có quy mô hơn 2.200 ha, kết nối trực tiếp cao tốc N1 và tuyến tàu cao tốc Gautrain, hình thành trung tâm “sống - làm việc - giải trí” năng động.

Waterfall City. (Nguồn: 7wondersfc.com)

Dự án sở hữu Mall of Africa - trung tâm thương mại lớn nhất châu lục, cùng 31 công trình đạt chứng nhận Green Star. Tại đây, hơn 15.000 tấm pin năng lượng mặt trời, 300ha không gian xanh, 37km đường dành cho người đi bộ và xe đạp... khẳng định định hướng bền vững.

Thành phố sử dụng mạng viễn thông cáp quang và không dây tích hợp, cùng hệ thống quản lý an ninh trung tâm gồm camera nhận diện biển số và khuôn mặt.

Các trung tâm thương mại, văn phòng được điều hành bằng công nghệ quản lý tòa nhà tự động. Waterfall City là biểu tượng của châu Phi đang trỗi dậy - hiện đại, an toàn và nhân văn.

Belmont (Arizona, Mỹ) - “Giấc mơ sa mạc” của tỷ phú Bill Gates

Belmont là dự án thành phố thông minh giữa vùng sa mạc Arizona, được hậu thuẫn bởi quỹ đầu tư của tỷ phú Bill Gates. Với quy mô hơn 100 km², dự án quy hoạch 80.000 căn hộ, hàng nghìn mẫu đất cho trung tâm thương mại, văn phòng và trường học.

Belmont. (Nguồn: 7wondersfc.com)

Belmont được thiết kế như “thung lũng Silicon mới,” nơi công nghệ tự hành, giao thông thông minh và trung tâm dữ liệu tốc độ cao hòa quyện trong hạ tầng số.

Thành phố vận hành bằng năng lượng tái tạo, lưới điện thông minh và hệ thống tưới tiêu tiết kiệm nước giữa sa mạc khô cằn.

Belmont phát triển mô hình đô thị đa chức năng, đồng thời chú trọng đào tạo nhân lực công nghệ và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững. Đây được xem là nơi giấc mơ đô thị thông minh của nước Mỹ đang từng bước hình thành./.