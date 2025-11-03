Vinhomes Green Paradise nộp hồ sơ bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” thế giới

Ngày 3/11, Dự án khu đô thị Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise chính thức nộp hồ sơ ứng viên tham gia chiến dịch bầu chọn quy mô toàn cầu “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai,” do tổ chức nổi tiếng thế giới New7Wonders khởi xướng.

Với việc tham gia bầu chọn, Vinhomes tự tin khẳng định tầm nhìn vượt thời đại, định vị Vinhomes Green Paradise là biểu tượng mang tầm vóc thế giới, hội tụ đủ yếu tố để đại diện cho tương lai đô thị của nhân loại.

Ngay sau khi chiến dịch bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” chính thức mở cổng (ngày 31/10/2025), kêu gọi người dân trên toàn thế giới tìm ra 7 thành phố tiêu biểu nhất cho tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững và tiến bộ nhân loại - Vinhomes đã nộp hồ sơ tham dự.

Trong vòng một năm kể từ ngày khởi động, các ứng viên khác đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ lần lượt được đề cử và giới thiệu. Giai đoạn bầu chọn chính thức bắt đầu từ ngày 31/10/2026 và kết thúc bằng Lễ công bố 7 Kỳ Quan Thành phố Tương lai vào ngày 31/10/2027.

Sáng kiến bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” không đơn thuần là một cuộc đại thảo luận trên toàn cầu để tìm ra những “kỳ quan mới.” Đây còn là một chiến dịch phản ánh chuẩn mực văn minh của thế kỷ 21, tôn vinh những đô thị tiên phong trong tư duy phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ nhân văn, đổi mới-sáng tạo; và định nghĩa thế nào là “một thành phố tương lai.”

Xét ở các tiêu chí trên, khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise hội tụ đủ các điều kiện để trở thành ứng viên lý tưởng với mô hình đô thị môi trường-xã hội-quản trị (ESG) hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Tọa lạc tại vùng sinh thái ven biển Cần Giờ của Thành phố Hồ Chí Minh, kế cận rừng ngập mặn được UNESCO công nhận, Vinhomes Green Paradise là một đô thị hiện đại với quy mô gần 2.890 ha, tổng chiều dài bờ biển bao quanh dự án lên tới 121km, trong đó có 53km bãi biển công cộng. Khi hoàn thành, Vinhomes Green Paradise sẽ là siêu đô thị sở hữu đường bờ biển dài nhất Việt Nam với định hướng trở thành “siêu đô thị biển-sinh thái-công nghệ” hàng đầu khu vực, phát triển theo mô hình ESG++ với công nghệ vận hành thông minh, năng lượng xanh, được quy hoạch hài hòa giữa rừng và biển.

Nổi bật là Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) quy mô lên tới 7 ha nằm ngay trong lòng dự án, sẽ là điểm đến hàng đầu của nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc.

Cụ thể, Vinhomes Green Paradise tiên phong tại Việt Nam phấn đấu đạt chứng chỉ xanh BREEAM Communities - một trong những chứng chỉ quốc tế khắt khe và uy tín hàng đầu thế giới cho quy hoạch và phát triển đô thị bền vững, và Tiêu chuẩn quốc gia ISO 37122 về phát triển đô thị thông minh.

Công nghệ vận hành tại dự án cũng tuân thủ chặt chẽ các tiêu chí: thân thiện với môi trường, hoà hợp với thiên nhiên, tối ưu năng lượng, nước, giảm phát thải, theo dõi dấu chân carbon và đặc biệt là phát triển đô thị 100% sử dụng năng lượng tái tạo. Theo đó, dự án được đầu tư phát triển hệ thống năng lượng điện gió trên biển nằm cách bờ 20km, ứng dụng công nghệ tiên tiến với những tiêu chuẩn cao nhất, khai thác tối đa sức gió tự nhiên để cung cấp nguồn điện xanh cho hệ sinh thái.

Vinhomes Green Paradise cũng đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông xanh, hướng tới 100% phương tiện sử dụng trong khu đô thị có mức phát thải ròng bằng 0.

Với vị trí “tựa rừng, hướng biển,” dự án duy trì nhiệt độ mát hơn trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 2 độ C, hứa hẹn trở thành biểu tượng đô thị xanh và bền vững của thành phố phía Nam. Đặc biệt, hướng tới sứ mệnh đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh, Vinhomes Green Paradise luôn tuyệt đối tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, chú trọng bảo tồn và tái sinh các hệ động thực vật thiên nhiên ban tặng trong quá trình xây dựng và triển khai phát triển.

Không chỉ khoác lên diện mạo mới cho vùng ven biển phía Nam Việt Nam, dự án của Vinhomes còn đóng góp vào việc kiến tạo chuẩn mực mới cho một đô thị của tương lai. Tổ hợp tiện ích nổi bật của Vinhomes Green Paradise gồm biển hồ nước mặn 800 ha, nhà hát Blue Waves Theatre, sân golf 18 lỗ, chuỗi công viên giải trí và cảng du thuyền Landmark Harbour, dự kiến thu hút tới 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Bà Nguyễn Thu Hằng, Tổng Giám đốc Vinhomes, chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao sáng kiến của New7Wonders trong việc tôn vinh những nỗ lực không ngừng của nhân loại trên hành trình kiến tạo các đô thị tương lai. Những giá trị đó hoàn toàn tương đồng với tầm nhìn và triết lý phát triển của Vinhomes. Đó là khát vọng tạo dựng những kỳ quan đô thị trường tồn cùng thời gian, nơi con người, công nghệ và thiên nhiên hòa quyện trong sự phát triển bền vững. Với mô hình đô thị hướng đến tiêu chuẩn ESG hàng đầu thế giới hiện nay, Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ chính là minh chứng sống động cho tầm nhìn ấy, hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành biểu tượng của thời đại mới, định hình nên chuẩn mực sống của tương lai và lưu giữ những giá trị muôn đời cho các thế hệ mai sau.”

Từ khi ra đời cách đây 25 năm, New7Wonders - tổ chức nổi tiếng toàn cầu với những cuộc bầu chọn “7 Kỳ quan Thế giới mới” và “7 Kỳ quan Thiên nhiên mới” - đã trở thành hiện tượng văn hóa quốc tế khi hàng trăm triệu người trên khắp hành tinh cùng định nghĩa lại kỳ quan của thời đại.

Năm 2007, tổ chức công bố “7 Kỳ quan Thế giới mới” gồm Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc), Đấu trường La Mã (Italy), Đền Taj Mahal (Ấn Độ)... Năm 2011, Vịnh Hạ Long của Việt Nam được bầu chọn trong “7 Kỳ quan Thiên nhiên mới,” sánh vai cùng rừng Amazon, thác Iguazu, đảo Jeju và các kỳ quan khác.

Vinhomes Green Paradise cũng thiết kế 2 sân Golf 18 lỗ đẳng cấp số 1 thế giới, truyền tải cảm hứng Bình minh và Hoàng hôn tuyệt đẹp giữa những địa hình golf đa dạng, đầy trải nghiệm.

Tiếp nối mô hình đã tạo nên danh tiếng toàn cầu của New7Wonders, chiến dịch “7 Kỳ quan Thành phố Tương lai” là dịp để công dân trên toàn thế giới định nghĩa thế nào là một kỳ quan đô thị, xác lập chuẩn mực chất lượng sống mới của thế kỷ này. Việc Vinhomes Green Paradise nộp hồ sơ trở thành Ứng viên không chỉ là tín hiệu cho thấy vị thế ngày càng lớn mạnh của bất động sản Việt Nam, mà còn khẳng định tầm vóc và năng lực của Vinhomes - thương hiệu tiên phong trong việc tạo ra những dự án mang sức ảnh hưởng toàn khu vực.

Với hơn 30 khu đô thị hiện đại đã và đang thay đổi diện mạo đô thị trên khắp các tỉnh thành Việt Nam, Vinhomes tiếp tục khẳng định vai trò người dẫn dắt xu thế, kiến tạo nên những đại đô thị tầm cỡ quốc tế. Ở đó, mỗi công trình không chỉ đơn thuần là chốn an cư, mà còn là biểu tượng của phong cách sống văn minh, xanh và thịnh vượng./.