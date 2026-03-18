TP Hồ Chí Minh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm "luồng xanh," "luồng ưu tiên"

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Công văn về trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Đây được xem là bước đi nhằm chuẩn hóa quy trình, tạo sự đồng bộ trong triển khai giữa các cơ quan quản lý, đồng thời hạn chế tình trạng chồng chéo, kéo dài thời gian xử lý hồ sơ như trước đây.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Nhân dân phường-xã-đặc khu và các đơn vị có liên quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục đầu tư theo đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, đảm bảo đúng quy định pháp luật và hoàn thành đúng thời gian.

Điểm đáng chú ý nhất trong văn bản chỉ đạo lần này là yêu cầu các đơn vị phải đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm "luồng xanh," "luồng ưu tiên" khi giải quyết thủ tục hành chính nhằm rút ngắn thời gian xử lý, giảm bớt các khâu trung gian, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Các đơn vị được yêu cầu phân công cán bộ, chuyên viên có kinh nghiệm để hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư, thậm chí xem trước hồ sơ khi có đề nghị, nhằm hạn chế sai sót và giảm thiểu thời gian chỉnh sửa, bổ sung.

Thành phố đã phân định rõ hai nhóm quy trình thực hiện gồm nhóm dự án không sử dụng vốn đầu tư công và nhóm dự án do nhà nước đầu tư bằng vốn đầu tư công.

Trường hợp doanh nghiệp có quyền sử dụng đất, quy trình được rút gọn thành bảy bước chia làm hai giai đoạn với tổng thời gian thực hiện tối đa của cơ quan nhà nước là 132 ngày.

Đối với những dự án được thực hiện trên quỹ đất do nhà nước trực tiếp quản lý, tổng thời gian thực hiện tối đa là 154 ngày; trong đó, giai đoạn chuẩn bị đầu tư chiếm 84 ngày do có thêm bước công bố thông tin dự án trong 30 ngày để đảm bảo tính công khai minh bạch.

Để đảm bảo tính hiệu quả, Thành phố cũng giao Sở Xây dựng vai trò là đầu mối tiếp nhận và hướng dẫn xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, đồng thời định kỳ tổ chức sơ kết để hoàn thiện quy trình theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố phối hợp cùng Sở Nội vụ sẽ chịu trách nhiệm theo dõi và kiểm tra nghiêm ngặt thời gian giải quyết hồ sơ của các sở ngành và địa phương để không xảy ra tình trạng chậm trễ.

Theo giới chuyên gia, đây là một thay đổi mang tính "thực chất," đánh dấu một nỗ lực mới của chính quyền thành phố trong việc tháo gỡ rào cản pháp lý, thúc đẩy nguồn cung nhà ở cho người dân có thu nhập thấp; giúp cân bằng lại thị trường bất động sản - vốn đang lệch pha cung cầu với sự thiếu hụt nghiêm trọng ở phân khúc giá rẻ.

Việc áp dụng cơ chế "luồng ưu tiên" đồng nghĩa với việc các dự án nhà ở xã hội sẽ được đặt vào nhóm cần xử lý nhanh, tương tự như các dự án trọng điểm hoặc cấp bách và nếu được triển khai hiệu quả, cơ chế này có thể giúp rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị đầu tư - yếu tố then chốt để tăng nguồn cung nhà ở xã hội trong trung và dài hạn.

Ngoài ra, việc công khai toàn bộ các bước thực hiện trên cổng thông tin điện tử của thành phố và Sở Xây dựng sẽ giúp các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận và thực hiện đúng các quy định pháp luật.../.

