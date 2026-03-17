TP Hồ Chí Minh dự kiến đấu giá 50 khu đất trong năm 2026, có 8 lô tại Thủ Thiêm

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026, dự kiến tổ chức đấu giá 50 khu đất, gồm 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 42 khu đất khác trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố được giao tổ chức đấu giá 8 lô đất tại phường An Khánh, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng diện tích hơn 138.600m2.

Các lô đất có chức năng đa dạng theo quy hoạch, gồm đất dịch vụ, thương mại, đất hỗn hợp nhà ở-dịch vụ và đất ở. Cụ thể, lô 7-1 có diện tích khoảng 74.400m2 và lô 1-12 rộng khoảng 32.000m2 được quy hoạch đất dịch vụ. Lô 3-12 rộng hơn 10.000m2 là đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ.

Lô 3-8 rộng khoảng 8.500m2 thuộc nhóm đất ở. Lô 3-5 rộng hơn 6.400m2 là đất hỗn hợp nhà ở, dịch vụ; lô 3-9 rộng hơn 5.000m2 là đất hỗn hợp. Ngoài ra còn có lô 7-17 rộng khoảng 1.500m2 là đất dịch vụ và lô 4-21 rộng khoảng 700m2 thuộc nhóm đất thương mại-dịch vụ.

Đây là các lô đất từng nằm trong khu chức năng số 3 của Khu đô thị mới Thủ Thiêm - khu đô thị được quy hoạch trở thành trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ hiện đại của thành phố.

Trước đó, tháng 12/2021, 4 lô đất tại khu vực này từng được đấu giá với mức trúng cao kỷ lục, có lô lên tới gần 2,5 tỷ đồng/m2, gấp nhiều lần giá khởi điểm. Tuy nhiên, sau đó các doanh nghiệp trúng đấu giá đã xin bỏ cọc, tổng số tiền đặt trước bị mất hơn 1.051 tỷ đồng.

Bên cạnh các lô đất tại Thủ Thiêm, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố sẽ tổ chức đấu giá 42 khu đất khác với tổng diện tích hơn 2,59 triệu m2 tại nhiều phường trung tâm và các khu vực thuộc địa bàn Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.

Trong số này, khu đất có diện tích lớn nhất là phần đất thu hồi của Công ty Trách nhiệm hữu hạn San Miguel Pure Foods tại phường Bến Cát (Bình Dương cũ) với diện tích hơn 2,34 triệu m2, được quy hoạch đất ở nông thôn.

Ngoài ra, khu đất hơn 4ha tại phường Phước Thắng (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ), quy hoạch đất y tế để xây dựng bệnh viện đa khoa, cũng được đưa vào kế hoạch đấu giá sau hai lần tổ chức nhưng chưa thành công.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc đấu giá nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất công, tăng nguồn thu ngân sách và thu hút đầu tư phát triển đô thị.

Thành phố yêu cầu quá trình tổ chức đấu giá phải tuân thủ đúng quy trình, quy định pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh được giao phối hợp với các đơn vị liên quan xác định giá khởi điểm, tham mưu phê duyệt phương án đấu giá và tổ chức các thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trúng đấu giá; đồng thời chủ trì việc bàn giao đất trên thực địa theo quy định./.

