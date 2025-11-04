Đồng Nai đấu giá khu 'đất vàng' ven sông, xây khu nhà ở phức hợp cao tầng

Tỉnh Đồng Nai lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng ven sông Đồng Nai, diện tích 1,9ha, dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng khoảng 3.549 tỷ đồng.

Theo phương án đấu giá do Trung tâm phát triển quỹ đất Đồng Nai ban hành, khu đất dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng ven sông phường Trấn Biên. Khu đất trước đây do Công ty Xăng dầu Đồng Nai quản lý, sử dụng, được giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý.

Tổng vốn đầu tư dự án trên bao gồm giá khởi điểm đấu giá và dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng. Ước tính giá trị khu đất khoảng 340 tỷ đồng; trong đó giá khởi điểm đấu giá sẽ được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt; dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng khoảng 3.549 tỷ đồng.

Đây là một trong 37 khu đất được tỉnh Đồng Nai dự kiến thực hiện đấu giá trong năm 2025 với tổng giá trị theo bảng giá đất khoảng 21.000 tỷ đồng.

Cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2025, tỉnh đã đấu giá thành công 3 khu đất. Các khu đất còn lại, Trung tâm phát triển quỹ đất Đồng Nai đã ban hành 23/37 phương án đấu giá; có 22 phương án đã được cơ quan chức năng phê duyệt; đang lập quy hoạch chi tiết 1/500 đối với 7 khu đất; Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 3/11 khu đất.

Năm 2025, Đồng Nai được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế 2 con số. Việc đấu giá đất là một trong những nhiệm vụ quan trọng giúp tăng nguồn thu ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2025./.

Đồng Nai đấu giá quyền sử dụng 92,5ha đất dự án du lịch sinh thái núi Chứa Chan Khu đất đấu giá 92,5ha trên được phê duyệt định giá đất, giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất trên là hơn 2.687 tỷ đồng; đơn giá trung bình (làm tròn) là hơn 2,8 triệu đồng/m2.