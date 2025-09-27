Hưng Yên đấu giá đất ở thành công, tạo nguồn cung minh bạch

Tại tỉnh Hưng Yên, thời gian qua, nhiều xã trên địa bàn đã và đang có kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất là tài sản của xã để cho người dân làm nhà ở. Hầu hết các phiên đấu giá diễn ra công khai, minh bạch với hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá với từng thửa đất, mở kết quả tại phiên đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Thửa đất đưa ra đấu giá chỉ bán được khi thửa đất đảm bảo phải có từ 2 người đăng ký tham gia đấu giá và trả giá hợp lệ trở lên.

Việc đấu giá thành công các khu đất, góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương, đồng thời tạo nguồn cung minh bạch cho người dân và nhà đầu tư tiếp cận quỹ đất ở tại những khu dân cư mới.

Ngày 27/9, Ủy ban Nhân dân xã Triệu Việt Vương tổ chức thành công phiên đấu giá quyền sử dụng đất đầu tiên cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư nông thôn mới Xuân Đình, thôn An Cảnh.

Phiên đấu giá đã thu hút 199 khách hàng tham gia với 599 hồ sơ đăng ký đấu giá. Trong đợt này, 57 lô đất thuộc Khu dân cư nông thôn mới Xuân Đình, xã Triệu Việt Vương được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm từ 20-24 triệu đồng/m2. Diện tích các ô đất từ 118-153,66m2.

Kết quả, sau quá trình đấu giá, toàn bộ 57 lô đất đều tìm được chủ nhân. Giá trúng thấp nhất đạt trên 28 triệu đồng/m2, cao nhất gần 49 triệu đồng/m2. Tổng số tiền trúng đấu giá đạt gần 251 tỷ đồng, vượt hơn 106 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Theo ông Lê Khánh Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triệu Việt Vương, khu đất đấu giá đã được đầu tư hạ tầng gồm đường giao thông, cây xanh, chiếu sáng, điện, nước. Ngoài ra khu đất còn nằm liền kề với tuyến đường liên xã mở rộng; gần các trường học công lập nên tiện lợi cho việc sinh sống, học tập và kinh doanh của người dân.

57 lô đất thuộc Khu dân cư nông thôn mới Xuân Đình, xã Triệu Việt Vương (Hưng Yên) được mang ra đấu giá đã thu hút 199 khách hàng tham gia với 599 hồ sơ đăng ký đấu giá. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Nói về mức giá trúng của các suất đất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triệu Việt Vương cho rằng, không có việc thổi giá của các “cò” môi giới bất động sản. Giá trúng của các suất đất cơ bản phù hợp với vị trí và hạ tầng xã hội xung quanh.

“Xã đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định Bảng giá đất có giá phù hợp để xác định giá khởi điểm. Cùng với đó, yêu cầu người đấu giá đặt cọc 20% tổng số tiền so với giá khởi điểm, nhằm hạn chế “cò” tham gia làm nhiễu loạn thị trường,” ông Lê Khánh Duy cho hay.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triệu Việt Vương còn thông tin thêm, dự kiến 9/10, xã sẽ tiếp tục đấu giá 58 lô đất còn lại của khu đất đấu giá kể trên.

Cùng với xã Triệu Việt Vương, trong tháng 10, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, nhiều xã cũng có kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho người dân sử dụng làm nhà ở.

Cụ thể, chiều 5/10, xã Hiệp Cường (Hưng Yên) sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 40 suất đất thuộc thôn Mai Xá. Diện tích các suất đất từ 92-196 m2. Đơn giá từ 14-43,2 triệu đồng/m2, tương đương mỗi suất có giá khởi điểm dao động từ 1,4 tỷ đồng đến trên 8,4 tỷ đồng.

Tương tự, sáng 7/10, tại xã Nghĩa Dân (Hưng Yên) sẽ tổ chức đấu giá 56 suất đất. Các suất đất có diện tích từ 89,2-148,5 m2/suất. Đơn giá từ 8,9 triệu đồng đến hơn 23,6 triệu đồng/m2, tương đương mỗi suất đất có giá khởi điểm từ hơn 793 triệu đến trên 3,5 tỷ đồng.

Sau đó, sáng 9/10, xã Yên Mỹ (Hưng Yên) cũng tổ chức đấu giá 64 suất đất thuộc thôn Tử Dương. Diện tích từ 75,5-206 m2/suất. Đơn giá từ 18-21,6 triệu đồng/m2, tương đương mỗi suất đất có giá khởi điểm dao động từ hơn 1,3 tỷ đồng đến gần 4,5 tỷ đồng.

Trong ngày 12/10, xã Đồng Bằng (Hưng Yên) tổ chức đấu giá quyền sử dụng 12.548,50m2 đất ở, được chia thành 117 lô tại các điểm dân cư thôn Đồng Phúc, thôn Trung Châu Tây, thôn Sài và thôn Đông Thành. Diện tích các lô đất dao động từ 64 - 147m2. Giá khởi điểm được tính theo m2, dao động từ 3 triệu đồng/m2 đến 9,9 triệu đồng/m2, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khu đất đã được đầu tư hạ tầng giao thông hoàn chỉnh.

Liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất cho người dân làm nhà ở, vào tháng 3/2025 tại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu (Hưng Yên cũ), một lô đất trúng cao nhất là 158,15 triệu đồng/m2, gấp 3,2 lần khởi điểm.

Diện tích ô đất 103m2, tương đương tổng số tiền nhà đầu tư phải trả khoảng 16,3 tỷ đồng. Với mức giá kể trên đã tạo ra cơn “địa chấn” về giá bất động sản ở vùng quê cách Hà Nội chừng 30-40km.

Nhà đầu tư tham gia bỏ giá theo phương thức bỏ giá lên cho mỗi ô đất tại phiên đấu giá đất ở xã Triệu Việt Vương (Hưng Yên). (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Vào những năm 2024-2025, Hưng Yên nổi lên như “cục nam châm” hút các nhà đầu tư bất động sản. Theo một số sàn môi giới bất động sản tốc độ tăng giá đất ở Hưng Yên khá ấn tượng, dao động từ 30-50%.

Các huyện như Văn Giang, Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào, Khoái Châu (cũ) được giới đầu tư quan tâm và có tiềm năng tăng giá mạnh hơn so với các địa phương khác. Nguyên nhân là các địa phương ven đô, có hạ tầng xã hội tương đối tốt.

Còn theo nhận định của anh Nguyễn Ngọc Hòa (Long Biên, Hà Nội), người từng có nhiều năm giá thị trường bất động sản thì Hưng Yên có một nguyên nhân khác khiến giá đất liên tục thay đổi. Đó là tỉnh này được định hướng trở thành tỉnh sở hữu quỹ đất khu công nghiệp lớn nhất cả nước. Đồng thời, tỉnh Hưng Yên còn nằm trên các trục giao thông huyết mạch, với hệ thống hạ tầng liên tục được đầu tư mạnh mẽ, giúp kết nối thuận tiện với Hà Nội và các khu vực trọng điểm khác.

Sức hút của thị trường Hưng Yên càng gia tăng khi nhiều tập đoàn lớn như Vingroup, Hòa Phát đã đổ bộ đầu tư mạnh, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển và gia tăng giá trị bất động sản; còn nhiều dư địa để tăng trưởng trong tương lai.

Tuy nhiên, anh Hòa cũng lưu ý, không phải ô đất nào ở Hưng Yên cũng được giá và thanh khoản nhanh chóng. Hiện nay, khi các xã đã bắt đầu hoạt động ổn định theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sẽ tiến hành tổ chức nhiều cuộc đấu giá quyền sử dụng đất cho người dân làm nhà ở. Điều này sẽ làm minh bạch hơn thị trường bất động sản, song cũng có thể dẫn đến "cung" vượt "cầu."

Vì vậy, anh Hòa cảnh báo, nhà đầu tư cũng cần phải hết sức thận trọng, tìm hiểu rõ pháp lý, không thể nghe lời ngon ngọt của “cò” để đầu tư. Đã có nhiều người “ăn trái đắng” khi “ôm” đất ở Hưng Yên, từng phải bán cắt lỗ./.

Hưng Yên: Không có 'đột biến' tại phiên đấu giá đất vùng ven đô Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 18km, thị trường giá bất động sản huyện Văn Lâm thường được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, không có sự trả giá cao đột biến như nhiều người dự đoán trước đó.