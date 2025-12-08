Công bố thiết kế các mẫu nhà chống bão, lụt địa phương trước 10/12

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng nghiên thiết kế, công bố các mẫu nhà chống bão, lụt.

Cụ thể, ngày 30/11/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 234/CĐTTg về việc phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng: “Chỉ đạo Sở Xây dựng các địa phương và các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đưa ra một số thiết kế nhà mẫu theo phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của người dân bản địa để người dân chủ động lựa chọn mẫu phù hợp với khả năng huy động nguồn lực và phòng chống thiên tai.”

Khẳng định trong thời gian qua, các địa phương trên cả nước đã thiết kế, công bố gần 200 mẫu thiết kế nhà ở phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của từng địa phương, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đề nghị các tỉnh, thành tiếp tục công bố, đẩy mạnh truyền thông để người dân tham khảo, lựa chọn, phù hợp với điều kiện của gia đình.

Đối với các mẫu nhà ở phòng chống bão, lụt, các địa phương trước đây thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo phòng tránh bão, lụt đều đã thiết kế từ 3-5 mẫu nhà ở, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc giới thiệu đến người dân.

Địa phương chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, thiết kế hoặc rà soát, điều chỉnh các mẫu nhà ở phòng phòng chống bão, lụt điển hình, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, công bố rộng rãi trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Xây dựng và các phương tiện thông tin truyền thông để người dân tham khảo, lựa chọn. Các mẫu thiết kế phải đảm bảo về diện tích, chất lượng, phòng, tránh được bão, lụt và có chiều cao hợp lý, đảm bảo an toàn cho người dân.

“Việc thiết kế, công bố thiết kế mẫu của các địa phương hoàn thành trước 10/12/2025 để đáp ứng tiến độ thần tốc của ‘Chiến dịch Quang Trung’,” Thứ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh./.

Phát động 'Chiến dịch Quang Trung' thần tốc xây lại nhà bị sập đổ do thiên tai Thủ tướng yêu cầu phát động và triển khai ngay "Chiến dịch Quang Trung" để huy động tổng lực, thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ, hư hỏng do thiên tai ở miền Trung.