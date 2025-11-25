Đà Nẵng hoàn thành Chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai

Ngày 25/11, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai đã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu đề ra. Đây là chiến dịch rà soát dữ liệu đất đai quy mô lớn nhất từ trước đến nay, hướng tới mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thái Bình ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, đồng thời đề nghị các sở, ngành liên quan duy trì đồng bộ dữ liệu định kỳ, kiểm tra chất lượng từng xã, phường và bảo đảm địa phương chịu trách nhiệm về tiến độ, độ chính xác thông tin.

Thời gian đến, thành phố tiếp tục mở rộng liên thông dữ liệu chuyên ngành, phục vụ hiệu quả quản lý và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trước khi chiến dịch bắt đầu, chỉ 29/94 xã, phường có dữ liệu đầy đủ, đạt khoảng 30%. Sau khi thành lập Ban Chỉ đạo 515 và huy động hơn 5.053 tổ thu thập lưu động, thành phố đã hoàn thành xác thực 1,34 triệu chủ sử dụng đất, với gần 1,28 triệu trường hợp khớp thông tin (95,28%). Đà Nẵng cũng phân loại toàn bộ hơn 1,3 triệu thửa đất, trong đó 545.300 thửa đạt chuẩn dữ liệu và hơn 1,13 triệu thửa được đồng bộ lên hệ thống quốc gia.

Nhiều địa phương đạt tỷ lệ thu thập hồ sơ cao, như phường Quảng Phú, Sơn Trà và Hải Châu đều trên 98% khớp thông tin; một số địa phương vượt xa tỷ lệ đăng ký ban đầu như xã Duy Nghĩa đạt hơn 200%.

Theo đánh giá, dù gặp khó khăn về thời tiết, khối lượng thửa đất lớn và dữ liệu không đồng nhất, toàn bộ nhiệm vụ vẫn hoàn thành đúng tiến độ. Qua đó, tạo nền móng để Đà Nẵng tiếp tục làm giàu, làm sạch dữ liệu theo thời gian thực, hướng tới hệ thống đất đai thống nhất và hiện đại vào năm 2028.

Ghi nhận những nỗ lực của các tập thể, cá nhân, Ủy ban Nhân dân thành phố trao 49 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc./.