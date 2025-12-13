Thời tiết ngày 13/12: Khu vực Bắc Bộ mưa rét, miền núi có nơi dưới 5 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 13/12, khu vực Bắc Bộ có mưa, trời rét, có nơi rét đậm.

Khu vực Đông Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ, phía Đông tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 25-50mm, cục bộ có nơi trên 90mm.

Chiều và đêm 13/12, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 80mm/3h); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 13/12, khu vực Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa; lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ trên 40mm.

Từ ngày 14/12, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong sáng 13/12, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-4m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động với sóng cao 2,5-3,5m.

Từ trưa và chiều 13/12 đến đêm 13/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; biển động mạnh, sóng cao 4-6m.

Trong thời gian này, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; biển động mạnh, sóng cao 2-4m.

Đến chiều tối và đêm 13/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Ngoài ra, ngày và đêm 13/12, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và phía Nam vịnh Thái Lan xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Chiều và đêm 13/12, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; đêm 13/12, vùng biển ven bờ từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trung tâm cảnh báo sáng 14/12, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động với sóng cao 1,5-3m; từ chiều 14/12, cường độ gió giảm dần.

Ngày và đêm 14/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, phía Đông có lúc cấp 8, giật cấp 9; biển động mạnh, sóng cao 4-6m. Riêng vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông từ đêm 14/12 gió giảm dần.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 3-5m. Riêng vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Huế và khu vực giữa Biển Đông từ đêm 14/12 gió giảm dần.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển nêu trên đều có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các vùng trên cả nước

Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C. Ngày có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4. Trời rét, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C. Ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Tây Phú Thọ và phía Đông các tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào vài nơi.

Ngày trời rét, có nơi rét đậm; đêm trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi và trung du 9-12 độ C, có nơi dưới 5 độ C, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Ngày có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; riêng vùng núi và trung du đêm trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất. Phía Bắc 14-17 độ C, phía Nam 18-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ C, sáng có mưa, mưa rào rải rác; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 3-4. Đêm trời rét, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C. Phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc ngày cấp 2-3, đêm mạnh dần lên cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, miền Đông có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3./.

Sơn La: Vùng núi cao rét đậm, có khả năng xảy ra băng giá từ đêm 13/12 Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh, từ đêm 13 đến 14/12, ở tỉnh Sơn La trời rét đậm, vùng núi cao rét hại, vùng núi cao Mộc Châu, Bắc Yên, Vân Hồ có khả năng xảy ra băng giá.